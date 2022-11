Entscheidung steht: Hummels fährt nicht mit zur WM

Die deutsche Nationalmannschaft wird die WM 2022 in Katar ohne Weltmeister Mats Hummels (33) angehen.

Nach kicker-Informationen steht der Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels nicht im Aufgebot, das Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagmittag um 12 Uhr bekanntgeben wird.

Bis zuletzt hatte Hummels auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde gehofft. Erst nach der 0:2-Niederlage in Wolfsburg hatte der Weltmeister von 2014 angekündigt, "jede Rolle, die man mir gibt, so gut es geht" auszufüllen. Sein vorerst letztes Länderspiel bestritt Hummels am 29. Juni 2021, als die DFB-Auswahl bei der EM gegen England ausgeschieden war. Nun hoffte er auf sein Comeback, mit ansprechenden Leistungen in Bundesliga und Champions League sammelte der Abwehrspezialist Argumente für sich.

Die Pläne von Flick, der wohl auch schon die Heim-Europameisterschaft im Jahr 2024 vor Augen hat, sind aber andere. Bis zuletzt hatte der ehemalige Bayern-Coach Hummels eine Teilnahme in Aussicht gestellt.

Hummels, der in seiner Laufbahn auf 76 A-Länderspiele (fünf Tore) zurückblicken kann, machte in dieser Saison zwölf Bundesligaspiele, vier in der Champions League und zwei im DFB-Pokal.