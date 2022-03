Entscheidung "aus Überzeugung": Özcan spielt künftig für die Türkei

Der deutsche U-21-Europameister Salih Özcan wird künftig für die Türkei spielen, wie der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln am Freitag mitteilte.

Özcan durchlief alle U-Nationalmannschaften des DFB, zuletzt spielte er 15-mal für die deutsche U 21 und wurde mit der Mannschaft 2021 Europameister - unter Stefan Kuntz. Dem wird der 24-Jährige nun in die Türkei folgen. Die Entscheidung, für sein Geburtsland Deutschland oder die Türkei, das Geburtsland seiner Eltern zu spielen, ist gefallen. Özcan hat sich für die Türkei entschieden, wie er auf Instagram mitteilte.

"In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt", ließ Özcan wissen, der am vergangenen Wochenende auch mit Bundestrainer Hansi Flick telefoniert hatte und der ihm "eine reizvolle Perspektive aufgezeigt" habe. "Wir haben wirklich drüber geredet", so Özcan bei "Sky", "aber ich habe das auch so abgesprochen, dass ich einfach die Saison gut zu Ende spielen und meine Leistung im Verein weiter abrufen will - und dann sieht man, was in der Zukunft passiert." Die Zukunft liegt nicht in der DFB-Auswahl.

Er habe "viele Gespräche mit meiner Familie geführt", die Entscheidung sei nun "aus Überzeugung getroffen worden", meinte Özcan, der bislang 89-mal für den 1. FC Köln in der Bundesliga aufgelaufen ist und in der laufenden Saison zu überzeugen wusste (25 Spiele, kicker-Durchschnittsnote 3,02): "Ich möchte für die Türkei spielen!"

"Wir wissen schon, wo für uns Spieler sind, die Potenzial haben. Salih ist einer davon, ohne Frage", hatte Flick bei der Nominierung für die beiden ersten Länderspiele im WM-Jahr erklärt. Özcan, 2017 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester U-19-Juniorenspieler ausgezeichnet, fehlte aber im Kader für das Spiel gegen Israel und in den Niederlanden. Im Aufgebot der DFB-Elf wird er nach seiner Entscheidung für die Türkei auch nicht mehr auftauchen.

Auf dem Weg in die Türkei zum Kuntz-Team

"Salih Özcan ist für das bevorstehende Freundschaftsspiel der türkischen A-Nationalmannschaft gegen Italien nominiert", twitterte der Effzeh. "Er sitzt bereits im Flieger und ist auf dem Weg zum Team von Trainer Stefan Kuntz."