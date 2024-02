"Entscheidende Säule" Costly verlängert in Ingolstadt

Der FC Ingolstadt kann auch "in den kommenden Jahren" auf die Dienste von Marcel Costly zählen. Wie der Drittligist am Dienstag verkündete, verlängert der Rechtsverteidiger langfristig bei den Schanzern.

"Marcel Costly hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er in der 3. Liga zu den besten Spielern auf seiner Position zählt. Cellos Offensivdrang gepaart mit der herausragenden Athletik sowie der technischen Versiertheit machen ihn zu einer entscheidenden Säule für unser Team. Wir sind überglücklich, dass er auch in Zukunft ein Teil unseres Schanzer Wegs sein wird", freute sich Ingolstadts Sportdirektor Ivo Grlic über die "langfristige" Verlängerung mit Costly.

Top-Spieler - in Ingolstadt und ligaweit

Der Rechtsverteidiger kam im Sommer 2022 vom SV Waldhof Mannheim zu den Oberbayern und schwang sich beim Zweitliga-Absteiger prompt zur Stammkraft auf. Auch in seiner zweiten Spielzeit ist der 28-Jährige, der auf die Erfahrung aus insgesamt 219 Drittliga-Spielen blickt, auf der Außenbahn unverzichtbar - lediglich eine Achillessehnenverletzung setzte ihn über weite Teile der Hinrunde außer Gefecht. 19-mal stand der offensivstarke Costly (zwei Tore, sechs Vorlagen) in dieser Spielzeit auf dem Platz, mit einem kicker-Notenschnitt von 2,89 ist er nicht nur der am zweitbesten bewertete Ingolstädter (hinter Top-Torjäger Jannik Mause), sondern zählt auch zur Top-5 der besten Verteidiger der 3. Liga.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich auf der Schanz extrem wohlfühle. Schließlich bin ich hier sofort heimisch geworden", erklärte der Spieler selbst. "Bereits bei meinem Wechsel wurde mir aufgezeigt, dass ich beim FC Ingolstadt die perfekten Bedingungen vorfinde, sodass ich den nächsten wichtigen Schritt in meiner persönlichen wie sportlichen Entwicklung gehen konnte. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass meine Reise beim FCI weitergeht. Ich bin gewillt, das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen."