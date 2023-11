Lockerheit und Torinstinkt: Mause hält den FCI in der Spur

Der FC Ingolstadt darf nach dem Sieg über Rot-Weiss Essen nach oben schauen. Torjäger Jannik Mause nährt die Hoffnungen der Schanzer. Was zeichnet den Sturm-Neuzugang eigentlich aus?

Durch seinen 2:1-Heimerfolg über RWE beendete der FCI den starken Lauf der Gäste und stellte selbst bei nur noch drei Punkten Rückstand den Anschluss an den dritten Platz her. So weit, so gut, könnte man meinen, aber am Ende bleibt die Erkenntnis, es sich selbst schwerer als nötig gemacht zu haben.

Kurz gesagt, das Hauptproblem war, dass es die Schanzer versäumten, mit einem dritten Treffer den Sack zuzumachen. Beim Begriff Tore indes kommt man beim FCI nicht um Jannik Mause herum.

"Der Nase geht es gut, nur die Atmung ist noch etwas eingeschränkt", erläutert der Knipser, warum er bei seinem Comeback nach dem gegen Dortmund II erlittenen Nasenbeinbruch auf eine Maske verzichtet hat.

Sein Näschen für Tore hat der 25-Jährige in seiner kurzen Abwesenheit nicht verloren, wie er mit dem 1:0 bestätigte. Wobei ein großer Teil dieses Treffers Pascal Testroet gebührt, der abermals ungeahnte Qualitäten als Vorbereiter zeigte. "Es war der härteste Sieg in diesem Jahr, der uns auch zeigt, dass wir einige Schritte nach vorne gemacht haben", erklärte Mause erleichtert und zufrieden über seinen zehnten Saisontreffer. Gemeinsam mit Dominic Baumann vom Halleschen FC führt er die Schützenliste in Liga drei somit aktuell an.

Lockerheit und spezifische Vorbereitung

Wie hat es der Sturm-Neuzugang der Oberbayern eigentlich geschafft, aus der Regionalliga zu kommen und direkt eine Klasse höher einzuschlagen? Allein mit der gewissen Lockerheit, die Mause auszeichnet, kann es ja nicht getan sein.

"Es ist auch Glück dabei", sagte Mause kürzlich. Klar, das gehört im Fußball immer dazu. Richtig stehen, eine gute Schusstechnik, die Hilfe der Mitspieler. Und das Talent, das er ohnehin schon hatte, das nach den unterklassigen Stationen aber erst jetzt wieder richtig zum Vorschein kommt.

Nummer zehn: Jannik Mause schießt zum 1:0 ein, Torwart Jakob Golz ist geschlagen. IMAGO/Stefan Bösl

Spezifisch bereitete sich Mause auf die neue Liga vor, arbeitete Wochen vor der Vorbereitung mit einem Personal Trainer an seiner Fitness, übte Kopfbälle, trainierte Spritzigkeit und Schnelligkeit. Beides zeichnet ihn neben seinem Torinstinkt aus.

Diese Vorzüge wies er bereits in seiner Jugend auf. Schon damals war vielen Beobachtern des TSV Hertha Walheim, einem Aachener Stadtteil, klar, dass er es zum Profi bringen kann. Er hatte den Willen, die Fähigkeiten - nur der Kopf stand ihm im Weg. Wenn es mal auf dem Rasen nicht so lief, wie es der Offensivspieler wollte, wurde er fuchsig, legte sich mit Mitspielern an.

Aus dem Kölner NLZ nach Mainz

Heute hat Mause seine Impulse unter Kontrolle, führte Gespräche mit einem Sportpsychologen. Viele Tipps musste der ihm aber nicht geben, die Reife kam mit dem Alter. Und die Leistung. Die hatte er zwar auch auf den meisten seiner Stationen gebracht, schoss einst 20 Tore in 28 U-19-Spielen für den 1. FC Köln. Einen Vertrag bekam er trotzdem nicht. "Damit hatte ich fest gerechnet", sagt Mause, dessen Quote dafür andere Bundesligisten und deren Unterbau beeindruckt hatte. "Damals konnte ich mir meinen neuen Verein eigentlich aussuchen", so der Goalgetter, der schließlich zum 1. FSV Mainz 05 wechselte, weil deren U 23 dort sogar in der 3. Liga spielte.

So weit schaffte es das damalige Talent aber vorerst nicht. Rückblickend sagt Mause selbst, dass er unreif gewesen sei, einfach noch nicht bereit für Herrenfußball. Auch, dass er auf den Stationen in Mainz und später im nahe Osnabrück gelegenen Rödinghausen seine Freundin, eine Wiesbadener Psychologiestudentin, und die Familie selten sah, schlugen aufs Gemüt. Die Einsätze wurden weniger, ebenso wie der Spaß am Fußball. "Ich dachte sogar ans Aufhören."

Der Traum Alemannia wird wahr - Köllners Dialekt fordert

Damals wohnte er mit dem jetzigen Kieler Ba-Muaka Simakala zusammen, die Playstation stand auf dem Tages-, die Nudeln auf dem Essensplan. "Sportlich vielleicht nicht die beste Zeit für uns beide", erinnert sich Mause. Das stimmt, doch ihr folgte der Traum, den die meisten fußballspielenden Kinder im westlichen Rheinland haben: Alemannia Aachen. Der Klub nahe der niederländischen Grenze zieht selbst in der Regionalliga im Schnitt über 10.000 Zuschauer an, gilt trotz der Viertklassigkeit als Stolz der Region. Und dort bekam Mause mit fast 23 Jahren einen Vertrag.

"Mausi" war daheim, kannte den Klub und sein Umfeld, wusste, was gefordert war: Spielfreude und Identifikation. Und Tore. Acht schoss er im ersten Jahr, 14 im zweiten. Erneut klopften mehrere Klubs an, der FCI war jedoch der schnellste. Im Mai fanden die ersten Gespräche statt. Wobei Kommunikation das Verständnis von Sender und Empfänger voraussetzt. Anfangs muss Mause dreimal nachfragen, bis er Michael Köllners stark dialektgefärbte Ausführungen versteht. Der Trainer, ein überzeugter Oberpfälzer, muss einen Weg gefunden haben, um dem Profi seine Ideen näherzubringen.