Entlastung und neuer Impuls: Damm hilft beim VfR Mannheim aus

Nach sportlich kargen Wochen will der VfR Mannheim die Saison noch zu einem guten Ende führen und legt die Geschicke der Oberliga-Mannschaft bis Sommer in die Hände von Thorsten Damm.

Eigentlich war alles geklärt: Hakan Atik wird noch bis Saisonende den VfR Mannheim trainieren, dann an Verbandsliga-Erfolgstrainer Marcel Abele übergeben und sich fortan seiner Hauptaufgabe als Sportdirektor widmen.

Doch so lange will, vielleicht sogar kann, der VfR Mannheim nicht mehr warten. Nach der Verkündung am 27. März ging die vorherige Talfahrt weiter, in Reutlingen und Denzlingen setzte es weitere Niederlagen gegen Klubs aus der Tabellen-Nachbarschaft. Logische Folge: Die Abstiegszone kommt immer näher, aktuell hat der Deutsche Meister von 1949 nur noch vier Punkte Vorsprung auf die sportliche Todeszone.

Vor dem nächsten Kellerduell mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen steuert der VfR nun um und hat Thorsten Damm als Interims-Coach bis Saisonende geholt. Der 49-Jährige saß schon als Co-Trainer beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf der Bank, ehe er ab 2014 bei der Sport-Union Neckarsulm arbeitete, erst als Trainer, von 2019 bis 2022 dann als Sportlicher Leiter.

In Mannheim erhoffen sich die Verantwortlichen einen neuen Impuls, und gleichzeitig wird Atik entlastet, der sich schon jetzt vollumfänglich auf seine Aufgabe als Sportdirektor der Rasenspieler konzentrieren kann. Die Kaderplanung für die neue Saison wird anspruchsvoll genug.