Atik findet seinen Nachfolger: VfR Mannheim schnappt sich Abele

Der VfR Mannheim wird mit Marcel Abele als neuen Trainer in die Saison 2024/25 gehen. Bis dahin hat der 36-Jährige bei der TSG Weinheim aber noch eine Mission zu vollenden.

Marcel Abele wird ab kommender Saison Trainer des VfR Mannheim und löst Hakan Atik ab, der sich dann wieder ganz auf seine Aufgabe als Sportdirektor der Rasenspieler konzentrieren kann.

Der 36-Jährige hat die Mannheimer Verantwortlichen bei der TSG Weinheim von seinen Fähigkeiten überzeugen können. Mit der TSG steht Abele derzeit auf Platz 1 der Verbandsliga Baden und könnte im Idealfall nächste Saison mit dem VfR auf seinen bisherigen Verein in der Oberliga Baden-Württemberg treffen. Freilich braucht auch der Deutsche Meister von 1949 noch ein paar Punkte, um fünftklassig zu bleiben.

VfR-Sportvorstand Serkan Zubari verrät in einer Meldung, warum sein Klub Abele verpflichtet hat: "Marcel Abele ist ein sehr ehrgeiziger Trainer mit viel Kompetenz und einer starken Persönlichkeit. Er passt sehr gut zu unserer Arbeitsweise und kommt zudem noch aus der Region."

Als Spieler schaffte es Abele bis in die Regionalliga, lief für den Karlsruher SC II, Wormatia Worms und die SpVgg Neckarelz insgesamt 149-mal auf viertklassigem Terrain auf, sowohl in der Südwest-Staffel in ihrer heutigen Form als auch in der Regionalliga Süd in ihren von 2000 bis 2008 sowie zwischen 2008 und 2012 existierenden Strukturen.