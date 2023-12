Enochs sieht gerechtes Remis gegen "angeschlagene Boxer"

Jahn Regensburg war kurz davor, einen alleinigen Drittliga-Rekord zu feiern. Dafür war die Leistung aber nicht gut genug, wie Joe Enochs befand. Der vorzeitigen Herbstmeisterschaft räumte er keine Relevanz ein.

In der 8. von insgesamt elf Minuten Nachspielzeit war der Traum von der längsten Siegesserie der 3. Liga ausgeträumt. Ein Gegentreffer, der sich anhand des Spielverlaufs jedoch abzeichnete, weil die Gäste aus Köln beim 1:1 am Drücker waren. Ursächlich für die derart lange Nachspielzeit war die Schocksituation um Kölns Simon Handle, der nach einer Ecke zunächst regungslos liegen blieb, dem es aber laut "MagentaSport" "den Umständen entsprechend gut gehen soll". "Gott sei Dank geht es ihm gut. Ich wünsche ihm an dieser Stelle eine gute Besserung", richtete Trainer Joe Enochs vorab beste Genesungswünsche an den verletzten Handle.

"Angeschlagene Boxer" aus Köln

"Wir haben nicht das gebracht, was wir bringen müssen, um Spiele zu gewinnen. Viktoria Köln hat die Basics sehr gut gemacht", befand der US-Amerikaner. Konkret habe man "in manchen Situationen nicht konsequent genug" verteidigt, wie auch Torschütze Noah Ganaus erklärte, "und dann kam der Gegner zu Torchancen". Enochs zog derweil ein altbekanntes Phänomen zu Rate. "Das haben wir vorm Spiel besprochen - angeschlagene Boxer sind die schwersten Gegner."

In der Tat musste man die Viktoria wohl in diese Kategorie zählen. Nimmt man das Remis in Regensburg dazu, haben die Domstädter nur eines der letzten neun Drittliga-Spiele für sich entscheiden können. "Das war heute so, die haben nichts zu verlieren gehabt. Am Ende ist das Gegentor gerechtfertigt, das muss man einfach sagen."

Enochs spielt vorzeitige Herbstmeisterschaft herunter

Immerhin reichte den Regensburgern das Remis, um sich vorzeitig mit der Herbstmeistershaft zu dekorieren. Ein Grund zur Freude? "Ne. Wir haben zwei schwere Spiele vor uns. Wenn wir so gegen Saarbrücken spielen, werden wir Riesenprobleme bekommen", so Enochs' klare Ansage. Vielmehr gehe es nun darum, "nach so einem kleinen Rückschritt nach vorne zu schauen und wieder an unsere Leistungsgrenze zu gehen, um Spiele zu gewinnen. Deswegen nein, es gibt nichts zu feiern. Ich muss Viktoria Köln und Olaf (Jansen, Anm. d. Red.) zu einem guten Spiel gratulieren."

All das hört sich durch den späten Dämpfer erst einmal negativer an als die Situation beim Jahn eigentlich aussieht. "Wir haben trotzdem 41 Punkte und wir arbeiten das Ganze jetzt auf und dann ist wieder voller Fokus auf nächste Woche", so Ganaus mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Pokalschreck Saarbrücken am kommenden Samstag (14 Uhr), bei dem die Tabellenführung auf den Tabellenzweiten Dynamo Dresden ausgebaut werden soll.