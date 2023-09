Enochs Geburtstagswunsch nach drei Punkten

Für Jahn-Trainer Joe Enochs gibt's - auch am Geburtstag - kein Wunschkonzert, dennoch wünscht sich der US-Amerikaner einen Heimsieg gegen den MSV Duisburg als Geburtstagsgeschenk.

Dass das Leben "kein Wunschkonzert" ist, weiß Trainer Joe Enochs selbstverständlich. Die noch junge Saison bestärkt den Trainer auch in dieser Annahme. "Zwei Punkte mehr" - anstatt der sechs, acht Punkte - hätte sich der US-Amerikaner gewünscht, wie er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verriet. Besonders an das Spiel gegen Arminia Bielefeld dachte Enochs, länger mit der Vergangenheit beschäftigen wollte er sich aber nicht: "Wir blicken nach vorne und sind uns sicher, dass wir die Punkte einfahren werden, wenn wir so weiter machen."

Der Trainer beschäftigt sich lieber mit der Aktualität - und darf sich zu seinem 52. Geburtstag beglückwünschen lassen. Einen kleinen Wunsch hat das Geburtstagskind dann doch noch: Einen Heimsieg ersehnt sich der 52-Jährige von seinen Schützlingen, obwohl es natürlich "keine Garantien" gibt. Denn mit den Duisburgern wartet "eine gestandene Drittligamannschaft", merkte der Trainer an, "die einen gradlinigen Fußball spielen. Sehr ordentlich gegen den Ball, sie lauern auf den Fehler des Gegners und spielen dann sehr zielstrebig nach vorne." Sein Team müsse eine gute Leistung zeigen, um gegen die Zebras zu gewinnen.

Schritt für Schritt - Ein langer Prozess

Dennoch ist der US-Amerikaner aufgrund der Leistungen seiner Mannschaften in der noch jungen Saison zuversichtlich für das Duell mit den Zebras. "Ich bin mir sicher - und ich bin schon so lange dabei - wenn wir weiterhin so spielen wie bisher, dass wir auf lange Sicht erfolgreich sind. Deswegen bleibe ich auch weiterhin auf dem Teppich", glaubte der Trainer an seine Mannschaft und freut sich über die Entwicklung des jungen Teams: "Wir machen Schritt für Schritt. Es ist ein langer Prozess, aber dieser Prozess ist weiter fortgeschritten als ich erwartet hatte."

Beim nächsten Schritt vorerst nicht mithelfen können Niclas Anspach und Alexander Bittrof. Beide Spieler fallen für das Spiel am Sonntag aus, Robin Ziegele hingegen macht Fortschritte und kann den Großteil der Einheiten absolvieren, ein Einsatz am Sonntag ist jedoch fraglich.

Besondere Ehre für Gebhardt

Erfreuliche Neuigkeiten gab es derweil für Stammtorhüter Felix Gebhardt. Der Neuzugang vom FC Basel wurde von U-21-Trainer Antonio di Salvo für die anstehenden Länderspiele nominiert. Die deutsche Auswahl trifft auf die Ukraine und den Kosovo.