Fünf EM-Fahrer als Basis: Di Salvo nominiert Kader für "neue" U 21

Nach der enttäuschenden EM beginnt für die deutsche U 21 die Qualifikation für die nächste Ausgabe 2025. Am Freitag nominierte Trainer Antonio Di Salvo seinen Kader für die September-Länderspiele.

Nach drei Spielen war Schluss: Bei der EM in Georgien und Rumänien schied die deutsche U 21 nach drei Finalteilnahmen (und zwei Titelgewinnen) in Folge erstmals seit 2013 in der Vorrunde aus, ein 0:2 gegen England besiegelte das Aus des Titelverteidigers.

Zwar fehlten Trainer Antonio Di Salvo beim Turnier in Georgien und Rumänien neun potenzielle Stammkräfte verletzungsbedingt oder wegen einer Nominierung für das Team von Hansi Flick, doch entschuldigen konnte man das enttäuschende Abschneiden damit nicht. Der Mannschaft fehlte es nicht nur an Substanz, sondern insbesondere an Qualität in der Spitze.

Im Anschluss erntete der DFB wie schon nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der A-Nationalelf in Katar viel Kritik - intern wie extern. Nun richtet sich bei der U 21 jedoch der Blick nach vorne. Im September beginnt die Qualifikation für die EM 2025 in Slowenien. Aufgrund der Regularien der UEFA steht dann nur ein Bruchteil des EM-Kaders zur Verfügung: Nur Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2002 geboren wurden, kamen für eine Nominierung in Frage.

Di Salvo: "Mit diesen Erkenntnissen neue Impulse setzen"

Für das Freundschaftsspiel gegen die Ukraine in Saarbrücken (8. September, 18.15 Uhr) und das erste Qualifikationsspiel im Kosovo (12. September, 19 Uhr) nominierte Di Salvo mit Noah Atubolu, Kenneth Schmidt (beide SC Freiburg), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) fünf Spieler, die an der EM in diesem Jahr teilgenommen haben - teilweise ohne Einsatz.

"Ich freue mich, dass es nun wieder losgeht. Wir haben die Sommerpause genutzt, um die enttäuschende U-21-EM zu analysieren und mit diesen Erkenntnissen neue Impulse zu setzen", wird Di Salvo in einer DFB-Mitteilung zitiert: "Mit den Spielern, die bereits U-21-Erfahrungen gesammelt haben, können wir einen guten Block bilden. Die kommenden Tage und das Testspiel werden wir nutzen, um uns optimal auf das wichtige EM-Qualifikationsspiel im Kosovo vorzubereiten."

Spielzeit in der U 21 hatte auch Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Rückkehr nach Verletzung in der EM-Vorbereitung, schon. Jonas Urbig, Tim Lemperle (beide SpVgg Greuther Fürth) und Marco John (TSG Hoffenheim 1899) wurden ebenfalls bereits zuvor für die U 21 berufen. Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und Marton Dardai (Hertha BSC Berlin) verpassen die Länderspiele verletzungsbedingt.

Zu den spannenden Personalien im Kader zählen sicherlich auch der Mainzer Brajan Gruda, jüngst mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet, und Freiburgs Merlin Röhl, der zum Saisonstart sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga zum Zug kam.

kmx, msc

Der Kader im Überblick