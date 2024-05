4:0 gegen England: Spanien gewinnt zum fünften Mal die EM der U-17-Juniorinnen

Spanien hat die Europameisterschaft der U-17-Juniorinnen gewonnen. Am frühen Samstagabend setzte sich der viermalige Titelträger mit 4:0 gegen England durch und gewann die Trophäe damit zum fünften Mal. Das überbietet nur eine Nation - doch die hatte sich gar nicht für die Endrunde in Schweden qualifiziert.

Jubel in Rot und Gelb: Spaniens U 17 ist Europameister. UEFA via Getty Images

Am Ende war es eine eindeutige Angelegenheit: England 0, Spanien 4 - ein klarer und in Summe hochverdienter Sieg, nach dem es in der Anfangsphase allerdings nicht ausgesehen hatte.

Auch die Engländerinnen hatten in den ersten 30 Minuten durchaus ihre Momente, doch dann war es ein Treffer von Torjägerin Cerrato, der die Partie zu Gunsten Spaniens kippen ließ: Die 17-Jährige vollstreckte nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite und stellte damit die Weichen (41.).

Als Maltby wenig später nach einer Ecke auch noch ein Eigentor unterlief (45.+1), war klar, dass es ein ziemlich weiter Weg werden würde, sollten die Engländerinnen nach dem Seitenwechsel noch einmal zurückkommen wollen. Dass dies letztlich ausblieb, lag in erster Linie an Segura: Die Linksaußen markierte erst das 0:3 (59.) und legte kurz darauf sogar noch ein viertes Tor nach (67.). Damit war die Frage nach den Siegerinnen frühzeitig beantwortet.

Fünfter Triumph für Spanien - DFB-Juniorinnen nicht qualifiziert

Für Spanien ist der Triumph von Malmö bereits der fünfte bei einer Europameisterschaft der U-17-Juniorinnen. Nur Deutschland hat den Wettbewerb noch häufiger gewonnen. Der achtmalige Titelträger verpasste allerdings die Qualifikation, weil er auf dem Weg zur Endrunde das entscheidende Spiel mit 1:2 gegen Frankreich verlor.