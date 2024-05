England bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

England zählt bei der EURO wieder einmal zum Favoritenkreis, dieses Turnier gewonnen haben die Three Lions aber noch nie. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der englischen Mannschaft in die EM 2024.

Keine drei Jahre ist es her, da erlebte England wieder einmal ein traumatisches Ende großer Hoffnungen: Am 11. Juli 2021 schaffte die Squadra Azzurra die Überraschung und besiegte die Three Lions bei deren wegen Corona um ein Jahr verschobenen Heim-EM im Elfmeterschießen auf dramatische Weise mit 3:2. Trotz einer tollen EM im eigenen Land, inklusive dem ersten Finaleinzug bei einer Europameisterschaft überhaupt, zerplatzte der Traum der Three Lions wieder einmal vom Punkt.

Seitdem setzt der englische Verband auf Kontinuität, auch auf dem Trainerposten. Gareth Southgate ist bereits seit 2016 im Amt, scheiterte zwar bei der WM 2022 in Katar im Viertelfinale an Frankreich (1:2), führte sein Team aber im Anschluss souverän und ohne Niederlage durch die EM-Quali.

Englands Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Three Lions?

Um überhaupt Chancen auf die Titelverteidigung zu haben, muss die englische Mannschaft erst einmal die machbar erscheinende Gruppe C überstehen. Die Engländer gehen gegen Slowenien, Serbien und Dänemark als klarer Favorit in die Spiele.

Zum Auftakt geht es dabei für die Southgate-Elf am Sonntag, den 16. Juni, um 21 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM) in Gelsenkirchen gegen Serbien um Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic.

Vier Tage später (20. Juni, 18 Uhr) steht im Frankfurter Deutsche-Bank-Park der vermeintlich stärkste Gegner der Gruppe, Dänemark, gegenüber. Beide Mannschaften trafen zuletzt im Halbfinale der EM 2021 aufeinander, als die Three Lions das Märchen der Dänen in der Verlängerung beendeten.

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Engländer wieder zurück nach NRW, wo sie am Dienstag, 25. Juni., um 21 Uhr in Köln auf Slowenien treffen.

Spielplan Gruppenphase:

Sonntag, 16. Juni, 21 Uhr:

Serbien - England | Veltins-Arena, Gelsenkirchen



Donnerstag, 20. Juni, 18 Uhr:

Dänemark - England | Deutsche-Bank-Park, Frankfurt



Dienstag, 25. Juni, 21 Uhr:

England - Slowenien | Rhein-Energie-Stadion, Köln

Wer überträgt die Spiele von England bei der EM?

Obwohl bis zu vier verschiedene Fernsehsender die 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen, steht bereits fest, dass die ersten beiden Gruppenspiele der englischen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden: Das ZDF zeigt sowohl den Auftakt der Engländer gegen Serbien als auch das vermeintliche Highlight-Spiel gegen Dänemark.

Bezüglich des letzten Spieltages herrscht jedoch noch Unklarheit: MagentaTV, das alle 51 Spiele der EM überträgt, besitzt noch den Anspruch auf ein Exklusivspiel am 3. Spieltag (eines von insgesamt fünf). Falls die Wahl auf das Duell England - Slowenien fällt, wäre es somit nur beim Streaming-Anbieter zu sehen, ansonsten erhalten der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD/ZDF) oder RTL - der TV-Sender sicherte sich die Rechte für zwölf EM-Spiele - den Zuschlag.

Wo ist das EM-Quartier der Engländer?

Harry Kane und Co. kommen während der EM 2024 in Deutschland in einem Golfhotel am Rande der Kleinstadt Blankenhain im Weimarer Land unter. Die Three Lions sind somit das einzige Team, das in Thüringen beheimatet sein wird. Kurios: Auch die DFB-Elf wird sich im gleichen Quartier vom 26. Mai bis zum 31. Mai dort auf die EM vorbereiten.

Ab dem 10. Juni werden dann die Three Lions im Golfressort nächtigen und auf den neu errichteten Plätzen trainieren.

Englands mögliche Gegner im Achtelfinale

Und wie könnte es nach Bestehen der Gruppenphase weitergehen? Bei einem Weiterkommen als bestes Team in der Gruppe C würde der Dritte aus Gruppe D, E oder F warten.

Eine weitere Möglichkeit für die Three Lions besteht darin, als zweitplatziertes Team auf den Ersten der Gruppe A, bestehend aus Deutschland, Schottland, Schweiz und Ungarn, zu treffen.

Als einer der vier besten Gruppen-Dritten würde England im Achtelfinale ein Duell mit dem Sieger der Gruppe E (rund um Belgien) oder F (Portugal, Türkei) drohen.

Der englische Kader bei der EM 2024

Wie der deutsche Trainer Julian Nagelsmann wird auch Southgate seinen 26-köpfigen vorläufigen Kader voraussichtlich bereits Mitte Mai verkünden. Dabei wird der 53-Jährige nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Die Deadline für die Kadernominierung ist der 7. Juni, also eine Woche vor Turnierbeginn.

Der Hype um die englische Nationalmannschaft ist immer groß, Erfolge blieben seit dem WM-Titel 1966 aber aus. Auch in diesem Jahr ist die Erwartungshaltung an das Southgate-Team wieder enorm hoch.

Dies liegt unter anderem daran, dass den Trainer bisher kaum Verletzungssorgen plagen. Einzig Villans-Verteidiger Tyrone Mings, der in dieser Saison verletzungsbedingt erst auf ein Spiel gekommen ist, wird den EM-Zug sicher verpassen. Ob Reece James nach langer Verletzung tatsächlich noch fit wird, steht in den Sternen. Außerdem weigert sich Ben White seit der WM in Katar, als er das Team vorzeitig verließ, für England aufzulaufen. Und dann wäre da noch Kalvin Phillips, der seiner Form seit Monaten hinterher läuft und sportlich bis zur EM keine Perspektive für den Kader mehr hat.

Ansonsten hat Southgate die Qual der Wahl. Im Tor ist Jordan Pickford wohl weiter unantastbar, vor ihm tummeln sich dann die Weltstars. Dem Trainer liegt etwas daran, dass seine Spieler vor allem in der heimischen Premier League unterwegs sind und dort wie der überragende Phil Foden ihre Leistungen abrufen. Nur so ist wohl zu erklären, dass etwa Milan-Verteidiger Fikayo Tomori - national in der Serie A und in der Champions League konstant im Einsatz - eben konstant vom Nationaltrainer ignoriert wird.

Nicht verzichten kann England freilich auf seinen Kapitän Harry Kane, der trotz ausbleibender Titel auch die Bundesliga in ihre Kleinteile zerlegt und Jude Bellingham, der bei Real nahtlos an seine herausragende Leistung in Dortmund anknüpft und sich noch einmal weiterentwickelt hat.

Sie wollen endlich auch jubeln: Die Spieler der Three Lions, vorne mit Jordan Henderson. DeFodi Images via Getty Images

Der personelle Luxus bedeutet einen hohen Konkurrenzkampf um die begehrten Kaderplätze, wodurch noch einige Fragen offen sind. Etwa, ob Southgate doch nochmals auf Jordan Henderson setzt. Der 33-Jährige hatte sich zu Beginn der Saison für ein kurzes Abenteuer nach Saudi-Arabien begeben, spielt mittlerweile aber wieder in Europa bei Ajax Amsterdam. Oder will der Coach der Three Lions doch mehr frische im Kader haben - und belohnt deswegen vielleicht Manchester Uniteds Talent Kobbie Mainoo, den Lichtblick in einer weiteren enttäuschenden Saison der Red Devils. Es ist nicht die einzige schwierige Personalentscheidung, die Southgate beim hochdekorierten Titelanwärter in den kommenden Wochen noch fällen muss.