Empfindlicher Rückschlag: Arsenal muss monatelang auf Timber verzichten

Die schlimmsten Befürchtungen beim FC Arsenal sind eingetroffen: Sommerneuzugang Jurrien Timber (22) hat sich beim Saisonstart eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.

Die Liste an Kreuzbandverletzungen rund um den Saisonstart in den internationalen Topligen wird länger. Bei Real Madrid hatte es jüngst Stammkeeper Thibaut Courtois und Innenverteidiger Eder Militao erwischt, am Mittwoch brachte Arsenal schlechte Kunde vor. Jurrien Timber hat sich bei seinem Premier-League-Debüt gegen Nottingham Forest (2:1) eine "Verletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie" zugezogen und wird voraussichtlich monatelang ausfallen. Das teilte der Klub auf seiner Website mit.

Die Untersuchung bei mehreren Spezialisten habe dieses Ergebnis hervorgebracht, in Kürze wird der 15-malige niederländische Nationalspieler auch operiert. Arsenal sicherte Timber natürlich bestmögliche Unterstützung zu, dass er "so schnell wie möglich" wieder auf dem Platz stehen könne.

Wann das genau sein wird, bleibt abzuwarten. Die Verletzung wirft in jedem Fall die Planungen von Arsenal-Coach Mikel Arteta durcheinander. Die Gunners hatten Timber auch ob dessen defensiver Flexibilität geholt. 40 Millionen Euro Sockelablöse zahlte der englische Vizemeister an Ajax Amsterdam, um den in der Viererkette innen wie rechts einsetzbaren Abwehrspieler loszueisen. Beim Triumph im Community Shield über Manchester City (4:1 im Elfmeterschießen) sowie gegen Nottingham verteidigte Timber sogar hinten links.

Kurz nach der Pause war Timber zum Premier-League-Auftakt unglücklich im Rasen hängen geblieben - schon im ersten Abschnitt hatte er nach einem Tackling Probleme mit dem Knie signalisiert. Takehiro Tomiyasu übernahm gegen Forest die Rolle links hinten. Wie Arteta den Ausfall am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Crystal Palace und dann in den folgenden Monaten dauerhaft auffangen will, wird spannend zu beobachten sein.