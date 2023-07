Welche Position darf es sein? Arsenal wirbt Ajax Timber ab

Der FC Arsenal hat in Jurrien Timber einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Wenn der 22-Jährige von Ajax Amsterdam denn dort zum Einsatz kommt.

Die Meisterschaft erschien so nah, war für den FC Arsenal, der die Premier League letztmals 2004 auf dem ersten Rang beendet hatte, am Ende aber doch nicht greifbar. Höchste Qualität auf allen Positionen und die qualitative Kadertiefe waren schlussendlich zwei gewichtige Unterschiede zu Triple-Sieger Manchester City - wogegen die Gunners mit dem Transfer von Jurrien Timber nun vorgehen.

Der 22 Jahre alte Niederländer, der in der Viererkette innen wie rechts spielen kann, kommt von Ajax Amsterdam und hat ein "langfristiges" Arbeitspapier unterzeichnet. Dem Vernehmen nach blättern die Londoner eine Sockelablöse von 40 Millionen Euro für den nach Kai Havertz zweiten starken Neuzugang hin, fünf Millionen an Boni können noch dazukommen. Wie auch der dritte starke Neuzugang in Declan Rice.

Timber: Wichtiger womöglich als Rechtsverteidiger

Auch wenn Ben White oder Takehiro Tomiyasu phasenweise einen guten Job machten, war die Rechtsverteidigerposition in der vergangenen Saison am ehesten die Schwachstelle in Arsenals Viererkette. Oder auch die Tiefe in der Innenverteidigung, wenn Gabriel oder William Saliba mal nicht beide zur Verfügung standen. Timber, eine Verpflichtung sowohl für die Gegenwart als auch die Zukunft, deckt theoretisch beide Problemzonen ab.

"Jurrien ist ein Spieler, der uns schon eine ganze Weile gefällt", lässt sich Sportdirektor Edu in der offiziellen Vereinsmeldung zitieren. "Er passt zu unserer Vision, mit einem jungen, starken Kader wettbewerbsfähig zu sein." Trainer Mikel Arteta schwärmte von der Vielseitigkeit des Neuzugangs.

In der Jugend wurde Timber erst bei Feyenoord Rotterdam und anschließend bei Ajax Amsterdam ausgebildet. Beim niederländischen Rekordmeister kam er im Frühjahr 2020 zu ersten Liga-Einsätzen, ein knappes Jahr später hatte er sich - erst als Rechtsverteidiger, dann als Innenverteidiger - festgespielt. Für die niederländische Nationalmannschaft hat der Rechtsfuß, der in Amsterdam noch bis 2025 Vertrag hatte, bereits 15 Länderspiele absolviert.

Bei Arsenal wird Timber die Rückennummer 12 tragen.