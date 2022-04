Emmerling verlässt den SVM - Neubeginn in Leverkusen

Alexandra Emmerling wird Zweitliga-Spitzenreiter SV Meppen im Sommer verlassen - ihr ist der Aufstieg bereits sicher.

Der SV Meppen und Emmerling gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Emsländer am Freitag melden, wird die in Darmstadt aufgewachsene und lange für den 1. FFC Frankfurt spielende Mittelfeld-Akteurin nach zwei Jahren das Emsland im Sommer verlassen und sich dem Erstligisten Bayer 04 Leverkusen anschließen.

"Ein großer Verlust, sportlich wie menschlich", wird Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger zitiert. "Alex ist in den vergangenen zwei Jahren noch einmal gereift und hat sich zu einer Führungsspielerin innerhalb unserer Mannschaft entwickelt." Meppens Trainer Theodoros Dedes gab an, dass man den Wunsch der Spielerin, bei einem etablierten Erstligisten zu spielen, "letztlich schweren Herzens akzeptieren" musste.

Sportlich kommt nur die Bundesliga in Frage

"Alles andere als eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für mich sportlich nicht in Frage", so Emmerling selbst. "Hierfür kämpfe ich zusammen mit meiner Mannschaft, dem gesamten Team und dem Verein. Ich habe allen Akteuren hier viel zu verdanken. Es war rückwirkend betrachtet für mich genau der richtige Entwicklungsschritt, mich in Richtung Meppen zu verändern", so die 22-Jährige.

Aktuell hat Emmerling 38 Spiele und 13 Tore für Meppen auf ihrem Konto, elf davon in der laufenden Zweitliga-Saison, in der die Emsländerinnen die Tabelle anführen.