EM im Hinterkopf? Kehrer wechselt nach Monaco

Thilo Kehrer (27) ist zurück in der Ligue 1. Der deutsche Nationalspieler wird von West Ham United zur AS Monaco ausgeliehen - wohl auch, um seine EM-Chancen zu retten.

Will seine EM-Chancen wahren: Thilo Kehrer wechselt nach Monaco. IMAGO/Sebastian Frej

Wie das Team aus dem Fürstentum am Freitag bekanntgab, läuft Kehrer ab sofort bis Saisonende auf Leihbasis für Monaco auf. Im Anschluss verfügt die AS über eine Kaufoption, die laut französischen Medienberichten 11,5 Millionen Euro betragen soll. Kehrer war demzufolge am Donnerstag von London nach Monaco gereist, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Der ehemalige Schalker kehrt damit zurück in die Ligue 1, wo er von 2018 bis 2022 in 85 Ligaspielen für Paris St. Germain auflief und drei Meistertitel holte. Von Paris aus war er 2022 für kolportierte zwölf Millionen Euro zu West Ham gewechselt, wo er in seiner ersten Saison noch regelmäßig zum Zug kam und mit den Hammers die Europa Conference League gewann. Im Finale war Kehrer aber bereits nur noch eingewechselt worden.

In der laufenden Saison geriet der variable Abwehrspieler dann endgültig aufs Abstellgleis und kam in der Premier League nur noch zu vier Kurzeinsätzen mit insgesamt gerade einmal 19 Minuten Spielzeit. Spielpraxis sammelte er hauptsächlich in der Europa League, in der er fünf der sechs Gruppenspiele absolvierte.

Seine Chance auf die Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft ins Wanken. Kehrer, der in der Länderspielsaison 2021/22 noch die meisten Minuten aller Nationalspieler im DFB-Dress absolviert hatte, kam zuletzt im Juni beim 0:1 in Polen zum Einsatz und wurde in der aktuellen Saison gar nicht mehr nominiert. Der Wechsel nach Monaco dürfte nun auch ein Versuch sein, seine Chancen auf eine Nominierung von Julian Nagelsmann zu retten.

In der Ligue 1 wird Kehrer mit Monaco nun die Verfolgung seines Ex-Klubs aufnehmen: Die von Adi Hütter trainierten Monegassen liegen aktuell auf Tabellenplatz drei, haben aber schon sieben Punkte Rückstand auf Hauptstadtklub PSG.