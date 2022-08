Vier-plus-zwei-Vertrag: Kehrer wechselt von PSG zu West Ham

Nationalspieler Thilo Kehrer (25) hat einen neuen Verein gefunden. Der defensiv flexible Akteur schließt sich Premier-League-Klub West Ham United an, das wurde am Mittwoch offiziell bekanntgegeben.

Nach vier Jahren, zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiegen ist Schluss: Thilo Kehrer verlässt Paris St. Germain und wechselt für kolportierte zwölf Millionen Euro nach London zu West Ham United - auch um im Vorfeld der WM wieder mehr Spielpraxis zu erhalten. In England unterschreibt der Defensivmann für vier Jahre, mit Option auf zwei weitere.

"Ich bin sehr glücklich, bei West Ham zu unterzeichnen. Das ist die beste Liga der Welt und ich kann es kaum erwarten, in der Premier League zu spielen", wird Kehrer auf der Website seines neuen Vereins zitiert.

Bei PSG durfte Kehrer nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen

In der vergangenen Saison war Kehrer bei PSG immer weniger zum Einsatz gekommen und hatte bereits im Winter auf der Verkaufsliste gestanden. Den negativen Höhepunkt erreichte der 25-Jährige Ende Juli, als er und beispielsweise auch Julian Draxler nicht mehr am regulären Mannschaftstraining teilnehmen durften.

Der neue Pariser Coach Christophe Galtier plante also gar nicht mehr mit Kehrer - ganz im Gegensatz zu Bundestrainer Hansi Flick, der die Situation um Kehrer mit Sorgen beobachtet hatte. Kein Nationalspieler hatte seit Flicks Amtsübernahme mehr Minuten im DFB-Team absolviert als der Tübinger. Jetzt soll der Außen- und Innenverteidiger sich bei West Ham United und Trainer David Moyes in WM-Form bringen.

Bei West Ham ist die Abwehrnot groß

Der Premier-League-Klub West Ham, der vergangene Saison im Europa-League-Halbfinale am späteren Sieger Eintracht Frankfurt gescheitert war und mit zwei Niederlagen in die neue Premier-League-Saison gestartet ist, suchte bis zuletzt händeringend nach Verstärkung für die Abwehr, nachdem - größtenteils verletzungsbedingt - in Kurt Zouma jüngst nur ein Innenverteidiger zur Verfügung gestanden hatte.

Als sich einige andere Optionen zerschlagen hatten, war Kehrer in den Fokus gerückt, der zwischenzeitlich auch mit dem FC Sevilla in Verbindung gebracht worden war. "Mein größtes Ziel ist jetzt, mich im Team einzufinden, mich zu integrieren und es zu genießen, für West Ham zu spielen", sagt Kehrer.