EM-Auslosung: Deutsche U 21 trifft in der Gruppe auf England

Titelverteidiger Deutschland trifft in der Gruppenphase der U-21-Europameisterschaft 2023 auf England, Tschechien und Israel.

Vom 21. Juni bis 8. Juli des kommenden Jahres geht es in Rumänien und Georgien um den Titel bei der U-21-EM. Am Dienstag (18 Uhr) wurden die Gruppen im Bukarester Athenäum ermittelt. Die 16 teilnehmenden Nationen wurden vier Vierergruppen zugeordnet. Titelverteidiger Deutschland befand sich neben Spanien, Portugal und Frankreich in Lostopf eins.

Die beiden Gruppenersten und -zweiten jeder der vier Vorrunden-Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale findet am 8. Juli im georgischen Batumi statt. Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele in Georgien.

Für den deutschen Fußball-Nachwuchs geht es dann auch um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die drei besten Mannschaften des Turniers qualifizieren sich zugleich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Frankreich ist als Gastgeber von dieser Regelung ausgeschlossen, auch für England (tritt bei Olympia als Großbritannien an) zählt die Regelung nicht.

Die deutsche Auswahl gilt nach ihren Titelgewinnen 2017 und 2021 sowie der Final-Teilnahme 2019 unter Ex-Coach Stefan Kuntz erneut als Mitfavorit. Zuletzt hatte das Team aber Testspiele gegen die Top-Nationen England und Frankreich knapp verloren.

