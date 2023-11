Zum sechsten Mal in Folge trifft Eggestein! Hartel chippt die Ecke von links etwa an den Elfmeterpunkt, wo Eggestein völlig freisteht und nicht einmal hochspringen muss, um den Ball per Kopf im linken Eck zu versenken. Kristof ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.