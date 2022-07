Elfer- und Pressschlag-Pech: Pipinsried unterliegt Fürth - Türkgücüs Berwein trifft nach neun Sekunden

Der 1. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert. Der erste Tabellenführer heißt Bayern II. Zudem ließen die Aufsteiger aufhorchen. Vilzing schlug gar Augsburg II. Ebenfalls erfolgreich zum Auftakt waren Aschaffenburg, Schweinfurt, Türkgücü, Nürnberg II, Fürth II und Unterhaching.

Am Sonntag stand noch eine Begegnung aus. Zum Abschluss des 1. Spieltags der Regionalliga Bayern schlug die SpVgg Greuther Fürth den FC Pipinsried verdientermaßen mit 1:0. Der entscheidende Treffer fiel schon in der Anfangsphase. Nach einem Pressschlag in Strafraumnähe zwischen Fürths Ismail und Pipinsrieds Dzemailyi schlug der Ball überraschend hinter Gästekeeper Thiel ein. Die Heimelf vergab danach mehrere Chancen auf den zweiten Treffer. Pipinsried ließ seine einzige gefährliche Gelegenheit im ersten Durchgang - Jike schoss einen Elfmeter links neben das Tor - ebenfalls liegen. Nach der Pause tat sich lange nichts. In der Schlussphase wurden die Gäste dann druckvoller. Trotz zweier guter Möglichkeiten für Pipinsried blieb es aber beim 1:0-Erfolg der Gastgeber.

Bayern- und Club-Reserve ohne Probleme

Am späten Samstagnachmittag ist mit dem FC Bayern München II auch der letzte Titelanwärter in die neue Runde gestartet. Beim VfB Eichstätt gewann das Team von Martin Demichelis 3:0. Bayern nahm zu Beginn das Heft des Handelns in die Hand und belohnte sich schon in der Anfangsphase mit der Führung. Die Eichstätter Defensive fand gegen Copado Schrobenhauser keinen Zugriff, der bediente am zweiten Pfosten Lee, der einnickte. Nach einer halben Stunde wurden die Hausherren mutiger und hatten durch Goalgetter Eberle zwei gute Chancen zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel hatte auch Moratz das 1:1 auf dem Schlappen - drüber. Kurz darauf erhöhten die Münchner nach einem kapitalen Bock von VfB-Keeper Junghan, der Lee einen Freistoß direkt flach in den Fuß spielt. Der 19-jährige Südkoreaner ließ sich freilich nicht zweimal bitten und erhöhte auf 2:0. Damit war der Eichstätter Wille - Eberle ließ noch zwei guten Chancen liegen - weitestgehend gebrochen. Zehn Minuten vor dem Ende machte Metu mit dem dritten Treffer nach einem Konter über Copado Schrobenhauser, der in der Nachspielzeit per Strafstoß auch noch das 4:0 erzielte, endgültig den Deckel drauf. Der FC Bayern II springt damit an die Tabellenspitze vor Schweinfurt.

Parallel zum Spiel in Eichstätt sicherte sich auch der 1. FC Nürnberg II beim TSV Aubstadt die ersten drei Zähler der frischen Spielzeit. Zunächst musste der kleine Club allerdings einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Endres in der 19. Minute alleine vor Reichert auftauchte und die Nerven behielt. Danach wurden die Mittelfranken stärker und kamen verdient zum Ausgleich, auch wenn dieser glücklich zustande kam. TSV-Keeper Wenzel spielte Hong im Strafraum den Ball in die Füße, der musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Begünstigt durch einen weiteren Abwehrfehler fiel auch der zweite Treffer des FCN, von dem Kayo zehn Minuten nach Wiederanpfiff profitierte. Treffer Nummer drei löste der Club dann spielerisch. Nischalke schickte Hong, der aus acht Metern seinen zweiten Treffer und zugleich den 3:1-Endstand aus Gästesicht markierte.

Nord-Aufsteiger lassen aufhorchen - Bergwein trifft für Türkgücü nach neun Sekunden

Beide Aufsteiger aus der Bayernliga Nord legten am frühen Samstagnachmittag bei ihrem Debüt einen beherzten Auftritt hin. Während die SpVgg Ansbach beim im Aufstiegsrennen mitgehandelten SV Wacker Burghausen zu einem Punktgewinn kam, konnte die DJK Vilzing gar drei Punkte von der Reserve des FC Augsburg entführen.

Der Neuling aus Vilzing startete beim FCA II ohne großen Respekt und ging früh durch Müller, der erst vom Elfermeterpunkt vergab, im Nachschuss aber traf, in Führung. Die Oberpfälzer hatten sogar mehrmals die Möglichkeit nachzulegen. Aber auch die Gastgeber kamen durchaus zu ihren Gelegenheiten. Eine davon nutzte Müller blank an der Fünferkante mit dem Kopf zum Ausgleich. Doch der Aufsteiger konterte und ging durch Niedermayer mit dem Halbzeitpfiff erneut in Front. Die Freude darüber war allerdings nur von kurzer Dauer, denn kurz nach Wiederanpfiff bescherte ein Vilzinger Fehler im Spielaufbau Wegmann das 2:2. Die Begegnung stand bis zum Schluss auf Messers Schneide, ehe Vilzings Trainer Josef Eibl ein glückliches Händchen bewies und mit Stowasser, der zwei Minuten vor Schlusspfiff nach einem Konter das umjubelte 3:2 für die Oberpfälzer erzielte, den Sieg einwechselte.

Auch die Ansbacher lagen in Burghausen zwischenzeitlich mit 2:1 vorne, zeigten ein gutes Spiel und hätten durchaus gewinnen können. Landshuter und Sperr schoben nach klasse Zuspielen jeweils alleine vor Wacker-Keeper Schöller abgezockt ein. Nicht weniger schön waren die beiden Tore von Burghausens Winklbauer, der gleich zweimal das Leder im Anschluss an eine Ecke von der Sechzehnerkante direkt in die Maschen drosch. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Herzner den Ansbacher Sieg auf dem Fuß, Glück für den ehemaligen Bundesligisten, dass der Schuss des Angreifers aus zehn Metern nur Aluminium küsste - Endstand 2:2.

Einen Auftakt nach Maß feierte derweil auch Ex-Drittligist Türkgücü München. Der neu formierte Absteiger schlug auswärts den SV Heimstetten letztlich verdient mit 2:1. Einfach machte es die Heimelf der Kayabunar-Elf allerdings keineswegs, auch wenn die Münchner bereits nach handgestoppten neun Sekunden durch Neuzugang Berwein, der sich einen langen Ball pflückte und diesen aus 20 Metern trocken im Tor unterbrachte, in Führung gingen. Vermutlich das schnellste Tor der Regionalliga-Bayern-Geschichte. Die Gastgeber kamen aber auch zu ihren Chancen und kurz vor der Pause nicht unverdient durch eine Tunc-Volleyabnahme aus rund 20 Metern zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang waren die Gäste am Drücker, gefährlich wurde es aber selten. Einmal sollte das Leder aber noch im Netz zappeln. Neuzugang Auburger setzte sich gekonnt durch und bediente mit Woudstra, der sich in der Mitte hochschraubte und ins lange Eck zum Sieg einköpfte, einen weiteren Neuen in Türkgücüs Reihen.

Würzburg stolpert über Underdog Hankofen - Schweinfurt startet souverän

Am Freitagabend starteten zwei Mitfavoriten in die Liga: Die Würzburger Kickers, in der vorletzten Spielzeit noch Zweitligist, bekamen es dabei auf eigenem Rasen mit Überraschungs-Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing zu tun. Die Favoritenrolle war also klar verteilt - und auch auf dem Platz zeigten sich zunächst entsprechende Kräfteverhältnisse. Nach einer überlegen geführten ersten Hälfte ohne Tore gingen die Würzburger in Durchgang zwei durch Junge-Abiol, der einen Querpass von Kurzweg nur mehr über die Linie drücken musste, verdient mit 1:0 in Führung. So überraschend wie sehenswert fiel dann aber der Ausgleich: Lermer jagte den Ball aus der Distanz zum 1:1 in die Maschen. In den Folgeminuten verteidigten die "Dorfbuam" der SpVgg den einen Zähler aufopferungsvoll; Würzburg drückte, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen.

Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 konnte hingegen ein weiteres hoch gehandeltes Team einen erfolgreichen Auftakt verbuchen. Mit 3:0 gewannen die "Schnüdel" bei Underdog TSV Rain/Lech, für den es wohl erneut nur um den Klassenerhalt gehen wird. Es war ein verdienter Erfolg der Gäste, Böhnlein per Flachschuss und Moll mit einem abgefälschten Ball sorgten in den Schlussminuten von Durchgang eins für die 2:0-Pausenführung der Schweinfurter. Nach Wiederanpfiff machte Jabiri per Kopfball den Deckel endgültig drauf. Rain hielt zwar über 90 Minuten kämpferisch gut dagegen, erspielte sich aber kaum Torchancen.

Das dritte Freitagsspiel, FV Illertissen gegen Viktoria Aschaffenburg, endete mit einem 2:1-Sieg der Viktoria. Die Gäste aus Aschaffenburg stellten dabei in einer starken Anfangsphase die Weichen, trafen durch Baier (per Strafstoß) und Desch per Doppelschlag binnen zwei Minuten. Illertissen gelang kurz vor der Halbzeit nur mehr der Anschluss durch Luibrand. In Durchgang zwei dieser unterhaltsamen wie offenen Partie fielen dann aber keine Treffer mehr.

Hobsch trifft weiter: Haching gewinnt Auftakt in Buchbach

Bereits am Donnerstagabend setzte sich mit der SpVgg Unterhaching im Auftaktspiel ein weiterer Mitfavorit verdientermaßen mit 3:1 beim TSV Buchbach durch. Die Mannschaft von Sandro Wagner war dabei von Beginn an tonangebend und baute das Ergebnis kontinuierlich aus. Ehlich brachte die Hachinger zunächst in Durchgang eins in Führung. Nach der Pause erhöhte Viertliga-Top-Torjäger Hobsch erneut nach Maier-Vorlage. Buchbach bäumte sich anschließend kurz auf, ließ aber teils sehr gute Möglichkeiten aus. Das bestrafte der eingewechselte Fetsch mit dem 3:0. In den Schlussminuten wurde die SpVgg dann etwas fahrlässig. Ammari nutzte das zum 1:3-Ehrentreffer und Endstand.