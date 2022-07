Auch Hobsch ist zur Stelle: Wagners Hachinger schlagen Buchbach

Zum Saisonauftakt der Regionalliga Bayern gewann Aufstiegsaspirant SpVgg Unterhaching am Donnerstagabend vor 1860 Zuschauern in Buchbach verdient mit 3:1.

Die Rollenverteilung im Auftaktspiel der Regionalliga Bayern war klar. Die ambitionierte SpVgg Unterhaching ging als klarer Favorit in die Partie gegen den heimischen TSV Buchbach, der auf ein Trio verzichten musste und auch in dieser Saison den Klassenerhalt als Ziel ausgeben hat. Das Team von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner dagegen peilt die Rückkehr in die 3. Liga an.

Ohne Kapitän Josef Welzmüller, der nach seinem überstandenen Kreuzbandriss erst einmal auf der Bank Platz nahm, dafür aber mit Top-Torjäger Hobsch startete Haching, das fünf Ausfälle zu beklagen hatte, forsch in die Partie und versuchte Buchbach früh unter Druck zu setzen.

Torchancen zunächst Mangelware

Klare Torchancen konnte sich die Wagner-Elf aber zunächst nicht erspielen. Eine missglückte Ehlich-Flanke landete auf dem Tornetz (3.) und ein Lamby-Direktschuss weit neben dem Tor (8.). Mehr war erst einmal nicht drin.

Buchbach fand nach der Anfangsphase besser ins Spiel und konnte sich etwas vom Hachinger Druck lösen. Nach vorne fehlten der Bichlmaier-Truppe aber die nötigen Ideen.

Nach 26 Minuten hatte Hobsch dann die Führung auf dem Kopf, der Hachinger nickte aber deutlich daneben. Wenige Sekunden später war sich der 27-Jährige dann uneins mit Schmid, der Abschluss so kein Problem für Steer. Dieser musste sich in der 35. Minute dann allerdings doch geschlagen geben, als Maier den durchstartenden Ehlich perfekt bediente und der den Ball wuchtig unter den Querbalken platzierte - zugleich der Halbzeitstand.

Haching weiter am Drücker

Auch nach der Pause änderte sich am Gesamteindruck nichts - auch wenn Buchbach im Gegensatz zum ersten Durchgang nun zur ein oder anderen Möglichkeit kam. Gefährlicher blieb die Mannschaft von Sandro Wagner. Der Ex-Profi sah zunächst, wie Steer einen Lamby-Schlenzer eben noch um den Pfosten lenkte und anschließend wie seine Mannschaft klasse konterte.

Der TSV gab bei einem seiner wenigen Vorstöße das Spielgerät zu leicht ab. Haching machte das Spiel schnell, Maier bediente den heranstürmenden Hobsch perfekt. Der nahm den Ball im Fünfer noch an und verwandelte ohne größere Probleme zum 2:0 für die Gäste. Buchbach bäumte sich anschließend kurz auf. Ammari (60.), Petkovic (70.) und Schmit (84.) nutzten ihre teils sehr guten Chancen aber nicht. Dies bestrafte der eingewechselte Fetsch, der sich nach einem Freistoß hochschraubte und wuchtig einköpfte (85.).

In den Schlusssekunden wurden die Hachinger dann etwas nachlässig. Dies nutzte Ammari nach einem Rückpassfehler zum 1:3-Ehrentreffer (88.). Beinahe wäre Buchbach sogar noch der Anschluss gelungen, Schwabl kratzte einen Petkovic-Kopfball nach einer Ecke jedoch gerade noch von der Linie (90.+2). Danach war Feierabend und Haching um die ersten drei Punkte der Saison reicher.

Nächste Woche trifft die SpVgg Unterhaching am Samstagnachmittag zuhause auf den FV Illertissen. Der TSV Buchbach hat am Freitagabend auswärts in Schweinfurt den nächsten dicken Brocken vor der Brust.