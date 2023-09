EL-Auslosung: Leverkusen vor machbaren Aufgaben - Freiburg trifft auf West Ham

Am Freitagmittag ging die Auslosung der Europa League über die Bühne. Bayer Leverkusen war das Losglück hold, auch Freiburg hat gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Bayer Leverkusen fand sich in Topf eins wieder und durfte somit auf machbare Aufgaben hoffen. Die Werkself konnte sich in der Tat nicht beschweren: In der Gruppe H bekam der Halbfinalist von 2022/23 den aserbaidschanischen Klub Qarabag Agdam zugelost, dazu gesellten sich Molde FK (Norwegen) und BK Häcken, das Team aus dem schwedischen Göteborg. "Unser Ziel kann nur der Gruppensieg sein", sagte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro klipp und klar.

Und Freiburg? Die Breisgauer waren in Topf drei gelandet und treffen in der Gruppe A auf den Conference-League-Sieger West Ham United, Olympiakos Piräus und den serbischen Klub TSC Backa Topola. Bereits in der vergangenen Runde hatte es die Streich-Elf mit Piräus zu tun bekommen.

Mit Liverpool fand sich auch ein gefühltes Champions-League-Team in den Lostöpfen wieder. Das Team von Jürgen Klopp dürfte in der Gruppe E keine Probleme bekommen. An der Anfield Road werden der Linzer ASK, Union Saint-Gilloise aus Belgien und der FC Toulouse (Frankreich) vorstellig.

Hochkaräter in der Gruppe B

Hoch her geht es hingegen in der Gruppe B: Ajax Amsterdam, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion sowie AEK Athen streiten sich dort ums Weiterkommen. Auch die Gruppe C ist mit den Glasgow Rangers, Real Betis, Sparta Prag und Aris Limassol aus Zypern nicht ohne.

Ein dicker Fisch im Topf war auch die Roma mit ihrem kürzlich verpflichteten Neuzugang Romelu Lukaku. Für die Giallorossi geht es in der Gruppe G gegen Slavia Prag, Sheriff Tiraspol (Moldawien) und Servette Genf.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League (15. und 22. Februar). Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab. Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).