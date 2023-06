Samt sehenswertem Ehrentreffer: Braunschweig gestaltet ersten Test torreich

Eintracht Braunschweig hat am Freitagabend bei Eintracht Völkenrode das erste Testspiel absolviert. Gegen den Kreisligisten setzte sich der BTSV standesgemäß mit 14:1 durch.

Am Donnerstag waren die Braunschweiger mit dem neuen Coach Jens Härtel in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet, am Freitagabend bestritt der Zweitligist bei Eintracht Völkenrode das erste Testspiel. Der Kreisligist hatte das "Traumspiel" zuvor gewonnen, da der Klub an der Namensretter-Aktion des Braunschweiger Stadions teilgenommen hatte.

Auf dem Platz gestaltete der haushohe Favorit, bei dem mit Rittmüller, Griesbeck, Gomez und Philippe vier Neue begannen, die Partie eindeutig - jedoch mit einem durchaus sehenswerten Schönheitsfehler.

Gomez trifft viermal - Liebig gelingt per Heber der Ehrentreffer

Nachdem Multhaup (14., 17.) und Neuzugang Gomez (8., 18.) jeweils per Doppelpack sowie Kaufmann (18.), Krauße (19.) und Kurucay (22., Handelfmeter) bis Mitte der ersten Halbzeit eine komfortable Führung für die Gäste herausgeschossen hatten, erzielte Marvin Liebig sehenswert den Anschluss- und zugleich Ehrentreffer (25.): Ein langer Ball fiel dem Akteur der Hausherren nach Braunschweiger Abstimmungsproblemen vor die Füße, der die Kugel aus rund 17 Metern über BTSV-Keeper Duda hinweg ins Tor hob - der vielumjubelte Ehrentreffer für den Kreisligisten.

Nach weiteren Toren von Kaufmann (31.) und Nikolaou (37.) schnürte Gomez nach der Pause den nächsten Doppelpack (51. und 55.). Die weiteren Treffer zum 14:1-Endstand zugunsten der Braunschweiger, bei denen zur zweiten Hälfte der einstige Aufstiegsheld und mittlerweile in der zweiten Mannschaft spielende Vrancic eingewechselt wurde, erzielten Multhaup (65.), Kaufmann (67.) und Kurucay (85.).

Bereits am Samstag (14 Uhr) bestreiten die Braunschweiger beim Landesligisten SSV Kästorf das nächste Testspiel.