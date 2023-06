"Eine sehr einfache Entscheidung": ManCity holt Kovacic - auch wegen Gündogan

Manchester City hat sein Mittelfeld mit Mateo Kovacic verstärkt, aber nicht zwingend verjüngt. Der langjährige Chelsea-Profi ist auch als Ersatz für Ilkay Gündogan eingeplant.

Mit Mateo Kovacic hatte Manchester City längst Einigung erzielt, nun auch mit dem FC Chelsea: Der 95-malige kroatische Nationalspieler, vertraglich nur noch bis 2024 bei den Blues gebunden, wechselt nach fünf Jahren an der Stamford Bridge für angeblich knapp 30 Millionen Euro plus mögliche Boni zum amtierenden Triple-Sieger - und damit vom Tabellenzwölften zum Tabellenersten der jüngsten Saison.

Mit dem 29 Jahre alten und nahezu in jeder großen europäischen Liga bekannten Vizeweltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 erhält ManCity-Trainer Pep Guardiola geballte Erfahrung (65 Champions-League-, 142 Premier-League-, 80 Serie-A-, 73 La-Liga-Spiele) und einen zentralen Mittelfeldspieler, der dank seiner Ballsicherheit und Passstärke, seinen technischen und taktischen Fähigkeiten sowie seiner Power als Kraftpaket jede Menge Souveränität ausstrahlt. In der vergangenen Saison, die Chelsea sportlich völlig in den Sand setzte, war Kovacic in zehn seiner 27 Ligaeinsätze nur eingewechselt worden, in der Champions League aber gesetzt gewesen.

Manchesters Sportdirektor Txiki Begiristain wird mit folgenden Worten in der offiziellen Bestätigung vom Dienstag zitiert: "Er kann sowohl als Sechser als auch als Achter spielen, hat viel Erfahrung bei Spitzenvereinen und kennt die Premier League. Es war eine sehr einfache Entscheidung, ihn zu City zu holen, denn er hat die taktischen und technischen Qualitäten, die wir bei einem Mittelfeldspieler suchen."

Ich weiß, dass ich unter Peps Führung zu einem noch besseren Fußballer werden kann. Mateo Kovacic

Kovacic selbst freut sich auf seine nächste europäische Station bei einem ganz großen Klub: "Das ist der perfekte Schritt für mich. Jeder, der dieses Team unter Pep verfolgt hat, weiß, wie gut sie sind - für mich sind sie die Besten der Welt. Sich diesem Kader anzuschließen, bedeutet für jeden Fußballer die Erfüllung eines Traums. Und ich weiß, dass ich unter Peps Führung zu einem noch besseren Fußballer werden kann."

Das Mittelfeld bleibt ManCitys ältester Mannschaftsteil

zum Thema Der kicker-Transferticker

Mit dieser ersten Sommer-Neuverpflichtung reagieren die Skyblues übrigens auch auf den Abgang von Kapitän Ilkay Gündogan, der seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzt. Guardiola und die City-Teamkollegen warben beim deutschen Nationalspieler vergeblich um eine Verlängerung.

Kovacic, der über Dinamo Zagreb (2007 bis 1/2013), Inter Mailand (1/2013 bis 2015) und Real Madrid (2015 bis 2018) 2018 in der Premier League bei Chelsea gelandet war, ist zwar rund vier Jahre jünger als Gündogan, dennoch ist auffällig: ManCity ist im Mittelfeld noch nicht so zukunftsträchtig aufgestellt wie in der Abwehr (Rico Lewis, 18; Ruben Dias, 26) oder Angriff (Phil Foden, 23; Erling Haaland, 22; Julian Alvarez, 23). Champions-League-Finaltorschütze Rodrigo ist mit 27 Jahren im Zentrum aktuell der Jüngste.

WM-Dritter in Katar bei der Winterausgabe 2022: Mateo Kovacic, Luka Modric und Ivan Perisic (v.l.). Getty Images

Allerdings wird ManCity auch ein Interesse an West-Ham-Kapitän Declan Rice (24) nachgesagt, um den seit Wochen Arsenal buhlt. Es deutet aktuell alles auf ein Wettbieten um den englischen Nationalspieler hin.