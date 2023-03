Eine Niederlage zu viel: Oldenburg trennt sich von Trainer Fossi

Nach dem 2:3 in Duisburg hat der Drittligist VfB Oldenburg reagiert und seinen Trainer Dario Fossi freigestellt.

2:2 gegen 1860 und dann 0:3 in Elversberg, 0:1 gegen Halle, 1:2 in Verl und am heutigen Sonntag ein 2:3 gegen den MSV Duisburg - die Verantwortlichen des VfB Oldenburg wollten nach der Niederlagenserie im Abstiegskampf nochmals einen Impuls setzen und trennen sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Fossi.

"Wir sind sportlich in einer sehr schwierigen Situation, haben jetzt seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und sehen es als unsere Pflicht an, nichts unversucht zu lassen, um die Klasse zu halten", sagte Sebastian Schachten, der sportliche Leiter des VfB Oldenburg, in einer Mitteilung des Klubs.

Löning übernimmt für das Derby in Osnabrück

Der Liga-Neuling und aktuell Tabellenvorletzte der 3. Liga wird die nächste Aufgabe mit Assistenztrainer Frank Löning angehen - es wartet das Derby beim VfL Osnabrück.

Angesichts der Verdienste von Fossi sei die Entscheidung allen Verantwortlichen die Entscheidung sehr schwer gefallen. "Leider ist es uns in den vergangenen Wochen nicht gelungen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Wir sind nach einer sehr intensiven Analyse der Situation zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist", so Schachten weiter.

Der 41-jährige Italiener Fossi hatte die Oldenburger zur Saison 2020/21 in der Regionalliga Nord übernommen und in der vergangenen Spielzeit in den Aufstiegsspielen in die 3. Liga geführt. Seit 2012 hatte der VfB in der vierten Liga gespielt.