"Eine Herzensangelegenheit": Schwabl und Welzmüller übernehmen Hachings Management

Die SpVgg Unterhaching geht ab der kommenden Saison einen ungewöhnlichen Weg. Die beiden aktiven Spieler Markus Schwabl und Josef Welzmüller sind ab sofort auch im Management des Drittligisten tätig.

"Haching ist bekannt dafür, einen etwas anderen Weg zu gehen": Treffender als Präsident Manfred Schwabl hätte man die speziellen Neubesetzungen des Managements der Spielvereinigung wohl kaum zusammenfassen können. Zur neuen Spielzeit übernehmen mit Markus Schwabl - dem Sohn des SpVgg-Präsidenten - und Josef Welzmüller zwei Akteure aus dem Profikader das Management beim Drittliga-Aufsteiger.

Schwabl neuer Sportdirektor der Spielvereinigung

"Ich freue mich unglaublich auf die kommenden Aufgaben und bin der festen Überzeugung, dass wir gute Arbeit leisten werden", blickt Markus Schwabl, der sich der Nachwuchsabteilung der Hachinger bereits vor über 20 Jahren anschloss, auf seine neue Doppelrolle im Verein. Schwabl wird fortan nicht nur auf dem Platz als Rechtsverteidiger, sondern auch neben dem Feld als Sportdirektor agieren. "Ich bin Hachinger durch und durch und das Wohl dieses Vereins liegt mir sehr am Herzen, daher werde ich mein gesamtes Herzblut in diese neue Aufgabe stecken", erklärt der 32-Jährige. "Dieses Konstrukt", so der gebürtige Tegernseer, diene außerdem dazu, "meinen Vater zu entlasten und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen".

Kapitän Welzmüller betont "offene Kommunikation mit dem Profiteam"

Auch der zweite Bestandteil des neuen Duos, Josef Welzmüller, kennt den Klub seit vielen Jahren und geht bereits in seine zehnte Spielzeit im Trikot der Spielvereinigung. Die Entscheidung dafür, neben dem Kapitänsamt auch abseits des Rasens Verantwortung zu übernehmen, trafen der Innenverteidiger und sein Mitspieler Schwabl dabei nicht von heute auf morgen, wie der 33-Jährige berichtet: "Wir hatten nun ein halbes Jahr Zeit, uns alle Abteilungen anzusehen und waren mit allen Mitarbeitern im Austausch." Auch Präsident Manfred Schwabl stellt klar, dass man "Markus und Seppi natürlich jetzt nicht einfach ins kalte Wasser" werfe, so haben die beiden Profis "seit Anfang des Jahres im Hintergrund schon in diesen Positionen gearbeitet."

Zudem habe es "eine offene Kommunikation mit dem Profiteam" gegeben, in der klargestellt worden sei, dass sich die zwei "in der Kabine und auf dem Platz nicht verändern" werden, so Welzmüller. "Der Verein ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir möchten mithelfen, den Verein weiterzuentwickeln." Der Spielführer der Hachinger wird sowohl in der sportlichen Leitung als auch als Technischer Direktor tätig sein und dabei im engen Austausch mit Markus Schwabl stehen, verkündete der Drittligist.

Viele personelle Veränderungen in Haching

Der Umbruch in der Vorstadt geht somit also munter weiter, nachdem sich die Hachinger neben Coach Sandro Wagner in diesem Sommer bis dato von gleich acht Spielern verabschieden mussten. Die Nachfolge auf das Traineramt übernimmt Marc Unterberger, der bis auf die vorläufigen Leih-Rückkehrer Florian Roggermeier, Andreas Hirtlreiter und Jose-Pierre-Vunguidica noch keine weiteren Neuzugänge begrüßen durfte.