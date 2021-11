"Eine Frage von Tagen oder Wochen": Grimaldi fehlt dem FCS

Wegen einer Sehnenscheidenentzündung im Fußknöchel fällt Adriano Grimaldi vorerst aus - nicht die einzige Sorge beim 1. FC Saarbrücken.

Wie lange der Top-Torjäger, der bisher sechs Treffer in dieser Saison erzielte, den Saarbrückern fehlen wird, ist noch nicht klar. "Es kann eine Frage von Tagen, aber auch von Wochen sein", so die Prognose von Trainer Uwe Koschinat. Nach einem Lauf von vier Toren in drei Spielen blieb der 30-Jährige zuletzt drei Partien in Folge ohne Treffer. Gegen 1860 München (1:1) sprang für die Saarländer zwar noch ein Punkt heraus, insbesondere in den beiden Derby gegen Mannheim (0:1) und Kaiserslautern (0:2) hätte ein Treffer des früheren Uerdingers aber für deutlich bessere Stimmung an der Saar sorgen können.

Beim 4:0-Erfolg im saarländischen Landespokal über den FSV Jägersburg hat sich zudem Mario Müller eine Kapselverletzung im Fußgelenk zugezogen. Eine Untersuchung an diesem Donnerstag soll Klarheit über die Ausfallzeit bringen. Robin Scheu (Verhärtung im Oberschenkel) und Sebastian Bösel (muskuläre Probleme) ergänzen das Lazarett.

Schlimmer hat es außerdem noch Ersatztorhüter Jonas Hupe erwischt. Der 21-Jährige wird aufgrund einer Meniskusverletzung am kommenden Montag operiert und damit in den kommenden Wochen fehlen.