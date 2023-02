Eine Deutsche nominiert: Diese Titel werden heute bei den FIFA-Awards vergeben

Am Montag wird der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2022 gewählt. Doch welche Titel werden sonst noch in Paris vergeben - und wer ist nominiert? Ein Überblick ...

Der Weltfußballer

Wer wird der Nachfolger von Robert Lewandowski? Alles deutet auf Abosieger Lionel Messi hin, der Argentinier krönte seine einzigartige Karriere bei der WM 2022 mit dem Weltmeistertitel. Auf der Shortlist stehen neben ihm noch Karim Benzema und Kylian Mbappé. Den beiden Franzosen werden aber kaum Chancen eingeräumt, auch wenn Benzema die Champions League gewann und Mbappé WM-Torschützenkönig wurde.

Finalisten:

Lionel Messi (Paris St. Germain/Argentinien)

Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich)

Kylian Mbappé (Paris St. Germain/Frankreich)

Vorjahressieger: Robert Lewandowski

Die Weltfußballerin

Finalistinnen:

Beth Mead (FC Arsenal/England)

Alex Morgan (San Diego Wave/USA)

Alexia Putellas (FC Barcelona/Spanien)

Vorjahressiegerin: Alexia Putellas

Der Puskas-Preis (Tor des Jahres)

Finalisten:

Marcin Oleksy (Warta Poznan): Der polnische Amputierten-Fußballer traf im November 2022 per Scherenschlag gegen Stal Rzeszow.

Dimitri Payet (Olympique Marseille): Im Viertelfinale der Conference League im April 2022 erzielte der Franzose per fulminantem Weitschuss ein Traumtor gegen PAOK Saloniki.

Richarlison (Brasilien): Sein artistischer Treffer bei der WM 2022 gegen Serbien im November 2022 dürfte den meisten noch bestens in Erinnerung sein.

Vorjahressieger: Erik Lamela (FC Arsenal)

Der Welttrainer

Finalisten:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentinien)

Vorjahressieger: Thomas Tuchel (damals FC Chelsea)

Die Welttrainerin

Finalistinnen:

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Brasilien)

Sarina Wiegman (England)

Vorjahressiegerin: Emma Hayes (Chelsea)

Welttorhüter

Finalisten:

Yassine Bounou (FC Sevilla/Marokko)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgien)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentinien)

Vorjahressieger: Edouard Mendy (Chelsea/Senegal)

Welttorhüterin

Finalistinnen:

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea/Deutschland)

Mary Earps (Manchester United/England)

Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile)

Vorjahressiegerin: Christiane Endler (Lyon)

Fanpreis

Finalisten:

Abdullah Alsulmi: Der Fan aus Saudi-Arabien wanderte in 55 Tagesmärschen 1600 Kilometer nach Katar, um sein Team bei der WM zu sehen.

Die Fans von Argentinien: Viele kamen trotz der gewaltigen Anreise nach Katar und erzeugten dort gewaltige Stimmung.

Die Fans von Japan: Mit der sympathischen Tradition, das Stadion vor dem Verlassen von Müll zu befreien, gewannen Nippons Anhänger viele Herzen.

Vorjahressieger: Die Fans von Dänemark und Finnland: Sie hatten die bei der EM nach Christian Eriksens Zusammenbruch im Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland abwechselnd "Christian" und "Eriksen" skandiert.

Weitere Auszeichnungen

Außerdem wird die FIFA noch einen Fair-Play-Preis vergeben, im Vorjahr ging diese Trophäe an Dänemarks Nationalmannschaft und deren medizinische Abteilung. Zudem wird sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine "FIFPRO-World11" präsentiert.