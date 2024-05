Ein Scudetto für die Ewigkeit: Milan trennt sich von Trainer Pioli

Den Scudetto-Gewinn mit der AC Mailand aus der Saison 2021/22 trägt Stefano Pioli als Erinnerung auf der Haut, zwei Jahre später endet die Zusammenarbeit. Auch die Rossoneri müssen sich fortan auf Trainersuche begeben.

Nach der Meisterfeier im Mai 2022 hatte sich Stefano Pioli die Nummer 19 - symbolisch für den 19. Scudetto der AC Mailand - auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Was zwei Jahre lang als Andenken an den lang ersehnten Titelgewinn diente, wird den 58-Jährigen ab Sommer an seine gesamte Amtszeit bei den Rossoneri erinnern.

Nur ein Titel in fünf Saisons

Nachdem der Cheftrainer vor rund zwei Wochen bei Sky Sport Italia noch erklärt hatte, dass bis dahin keine Gespräche bezüglich seines auslaufenden Vertrages stattgefunden hätten, verkündete der Klub am Freitag die Trennung von Pioli. "Die AC Mailand bedankt sich herzlich bei Stefano Pioli und seinem gesamten Team für das Betreuen der ersten Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren, die einen unvergesslichen Meistertitel und die ständige Präsenz der AC Mailand in den europäischen Spitzenwettbewerben gesichert hat", schreiben die Mailänder auf ihrer Website.

Nach eineinhalb Jahren bei der AC Florenz hatte sich Pioli den Rossoneri im Oktober 2019 angeschlossen, neben dem Serie-A-Triumph in seiner dritten Spielzeit aber keine weiteren Titel erreichen können. In bislang 239 Spielen an der Milan-Seitenlinie fuhr der in Parma geborene Fußballehrer durchschnittlich rund 1,89 Punkte ein.

In Kombination mit Platz 2 in der laufenden Saison - vor dem letzten Spieltag mit 19 Punkten Rückstand auf Meister und Stadtrivale Inter - reichte jedoch auch dieser vergleichsweise gute Punkteschnitt nicht aus, die Verantwortlichen von einer Fortführung der Zusammenarbeit zu überzeugen. Auch ein Sieg aus den letzten acht Partien trug entsprechend nicht zur Umstimmung der Klub-Bosse bei.

Folgt ein ehemaliger Römer auf Pioli?

Während sich Pioli am kommenden Samstag im Heimspiel gegen US Salernitana (20.45 Uhr) von den Fans der Rossoneri verabschieden wird, laufen die Spekulationen um seinen Nachverfolger bereits auf Hochtouren.

Die besten Aussichten auf den Trainerposten in der lombardischen Hauptstadt darf sich demnach wohl Lilles Paulo Fonseca machen. Der 51-Jährige sammelte zwischen 2019 und 2021 als Chefcoach der AS Rom bereits Erfahrung in der Serie A und wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Auch bei Olympique Marseille soll der Portugiese auf dem Zettel stehen.