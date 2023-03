"Ein kleines Handicap": Aue trifft mal wieder auf einen neuen Coach

Mit neuen Trainern auf der gegnerischen Bank hatte Erzgebirge Aue zuletzt Probleme - und der nächste gastiert mit Fuat Kilic und dem VfB Oldenburg bereits am Samstag bei den Sachsen.

Nach der zweiten englischen Woche in Folge herrscht im Erzgebirge nicht die allerbeste Stimmung. Mit zwei Ligapleiten gegen 1860 (1:3) und in Meppen (3:2) gerieten die Auer wieder in einen Abwärtstrend, zu dem sich zwischenzeitlich auch noch ein dürftiger Auftritt im Sachsenpokal-Viertelfinale in Chemnitz (0:3) gesellte. "Wir haben in einer Woche drei wichtige Spiele verloren, das tut weh. Die Mannschaft ist gereizt und wir sind alle enttäuscht, nicht nur die Fans", erklärte Aue-Trainer Pavel Dotchev im Vorfeld der Partie gegen den VfB Oldenburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auch in Sachen Personal musste sich der Coach der Sachsen am Donnerstag mit dem ein oder anderen Problem auseinandersetzen: Marco Schikora und Sam Schreck (beide Rückenprobleme) sind für Samstag noch fraglich, Tim Danhof stieg erst in dieser Woche nach Oberschenkelbeschwerden wieder ins Mannschaftstraining ein, ebenso wie Ulrich Taffertshofer und Steffen Nkansah. "Wir müssen mit ihnen noch ein bis zwei Wochen Geduld haben", vermutete Dotchev über die beiden Letztgenannten.

Dotchev: "Wir haben immer mit Mannschaften zu tun, die neue Trainer haben"

Geduld war in Aue angesichts von fünf Spielen binnen 15 Tagen kaum möglich, zwischendrin sei "der Akku fast alle" gewesen. Umso mehr Bedeutung misst Dotchev daher dem Heimspiel am Samstag gegen einen "direkten Konkurrenten" bei. Neun Punkte Vorsprung haben die zwölftplatzierten Veilchen (36 Punkte) vor dem 18. aus Oldenburg (27). "Wir gucken nach wie vor nach unten. Die drei Spiele haben viel kaputt gemacht, was wir mühsam aufgebaut haben", empfand der 57-Jährige.

Einen Grund für die Probleme zuletzt sah der Bulgare darin, dass die Veilchen derzeit oft nicht wüssten, welche Gegner sie erwarten: "Das ist für uns ein kleines Handicap: Wir haben immer mit Mannschaften zu tun, die neue Trainer haben", erklärt Dotchev, der mit seiner Elf zuletzt gegen 1860 und in Meppen den Kürzeren zog, deren Trainer erst wenige Wochen zuvor bei ihren neuen Klubs loslegten.

Mit Fuat Kilic - seit Mitte März im Amt - und den Oldenburgern wartet nun erneut eine neue Unbekannte auf Aue. "Ich erwarte einen unangenehmen Gegner, der sehr kompakt steht. Mit einem schnellen Stürmer vorne, Max Wegner", analysiert Dotchev. Besagter Wegner ist dem Coach immerhin noch gut bekannt: Zwischen 2015 und 2017 spielte der Angreifer im Erzgebirge - unter Trainer Pavel Dotchev.