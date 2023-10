Ein Ex-Nationalspieler in Liga neun: Rudy läuft für Dilsberg auf

Auch Sebastian Rudy zieht es in den Amateurfußball: Der 358-fache Bundesligaspieler spielt ab sofort in der Kreisklasse Heidelberg. SpG Dilsberg/Bammental II heißt sein neues Team.

33 Jahre ist Sebastian Rudy alt - kein Alter, in dem man unbedingt mit dem Fußballspielen aufhören muss. Zumindest auf professioneller Ebene hat sich der defensive Mittelfeldspieler im September aber zu diesem Schritt entschlossen - und blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück: Unter anderem stehen 29 A-Länderspiele für Deutschland in seiner Vita, hinzu kommen 358 Einsätze in Liga eins, wo er für den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim, den FC Bayern München und den FC Schalke 04 auflief. 2017 wurde er Confed-Cup-Sieger mit dem DFB-Team, 2018 Deutscher Meister mit den Bayern.

"Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben", sagte der defensive Mittelfeldspieler im Zuge seines Abschieds und kündigte gleichzeitig an: "Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das eine oder andere Kreisliga-Spiel an - vielleicht kicke ich da ein bisschen mit." Und tatsächlich ist aus seinem Vorhaben nun Realität geworden.

Künftig neunte Liga

Geboren ist Rudy in Villingen-Schwenningen, und in Baden-Württemberg wohnt er immer noch, allerdings deutlich weiter nördlich, nämlich nahe Heidelberg. In der dortigen Region läuft er künftig für die SpG Dilsberg/Bammental II auf. Die kickt in der neuntklassigen Kreisklasse A Heidelberg und steht nach bislang neun absolvierten Partien auf Rang zwölf.

Wann Rudy seinen ersten Einsatz im Dress der SpG Dilsberg/Bammental II bestreiten wird, ließ der Verein in seiner offiziellen Mitteilung offen. Beim Kreisklassisten hofft man, dass der 33-Jährige, der sich seit dem vergangenen Dienstag im Mannschaftstraining befindet, im nächsten Heimspiel Ende Oktober sein Debüt feiert. Das letzte Wort habe jedoch auch bei der SpG der Trainer.