eFootball 2022: Traumhaftes Spiel? Was steckt in Saison 1

Eine Woche nach Version 1.0 ist der Dreamteam-Modus in eFootball 2022 endlich richtig gestartet. Saison 1 kann überzeugen, hat aber eine beinharte Monetarisierung im Gepäck.

Nach einem katastrophalen Start wurde am 14.April die langerwartete Version 1.0 von eFootball 2022 veröffentlicht. Zusätzlich zu überarbeitetem Gameplay brachte diese Version den Dreamteam-Modus, das Kronjuwel von eFootball. Eine Woche später startet mit Saison 1 die erste Content-Offensive. Was bietet Konami hier an?

Alles beim Alten?

Was Dreamteam für eFootball ist, war MyClub für PES. Im Grunde ist dieser Modus Konamis Version von FIFA Ultimate Team. Der Vergleich galt damals und trifft auch heute noch: Die Menüs mögen ganz anders aussehen, aber Dreamteam funktioniert nahezu identisch zu MyClub.

Ihr könnt Spieler verpflichten und verbessern, an Events teilnehmen und in einer Online-Liga um Ruhm, Ehre und Belohnungen spielen. Saison 1 trägt den eingängigen Namen "Neuer Gameplay-Ansatz, Erstellen eines Dreamteams & Lizenzen" und fügt dem Modus all diese, bis dato fehlenden, Inhalte hinzu.

Zum Start von Saison 1 bietet Konami mehrere Events an, unter anderem basierend auf den neu lizenzierten Ligen wie der japanischen J-League oder der amerikanischen MLS.

Neue Liga-Struktur

Während der Großteil des Spiels so ähnlich abläuft wie in der Vergangenheit, hat die erwähnte Online-Liga die größte Veränderung erlebt. In MyClub haben Spieler grenzenlos um Wertungen und Punkte gespielt, nach jeder Woche sind die besten Spieler in einer Division aufgestiegen, die schlechtesten abgestiegen.

In Dreamteam ist die Liga deutlich eingegrenzter. Jeder Spieler hat pro Division zehn Spiele, um eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Gelingt dies, steigt das Team auf, werden die Punkte nicht erreicht, droht der Abstieg.

Die ersten Divisionen, in denen Spieler nur drei oder sechs Punkte für einen Aufstieg benötigen, sollten ein Kinderspiel sein. In den oberen Ligen könnte dafür viel Dramatik und Spannung aufkommen, wenn jeder Punkt zählt. Ob diese Umstrukturierung für Fans funktioniert und für Langzeitmotivation sorgen kann, wird sich mit der Zeit zeigen.

Besonders gute Spieler nur für Echtgeld

Neu sind auch die Veränderungen in der Ökonomie und in der Verpflichtung von besonders starken Spielern.

Wie schon in MyClub, gibt es auch in Dreamteam jede Woche neue Packs mit besonders starken Spielern. Das sind in der Regel eine Auswahl an Legenden des Sports, wie aktuell Xavi Hernandez oder Pep Guardiola, und eine Gruppe an kontemporären Stars wie Florian Wirtz und Thomas Müller.

Diese Packs können nur mit sogenannten eFootball-Münzen gekauft werden, deren Äquivalent früher in Events verdient werden konnte. In eFootball 2022 ist das nicht mehr der Fall - die Premium-Währung kann aktuell nur mit Echtgeld gekauft werden.

Damit können die besten Fußballer in Dreamteam nur verpflichtet werden, wenn Spieler bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Diese maßgebliche Änderung ist sicher auf das neue Free-to-Play-Modell von eFootball zurückzuführen. Da das Spiel an sich kostenlos ist, muss eine andere Einnahmequelle gefunden werden.

Mit Version 1.0 hat Konami das Spiel auf Vordermann gebracht. Zwar fehlen immer noch viele Modi, die zu PES dazugehörten, besonders für Einzelspieler. Aber das Gameplay wurde im Vergleich zur ersten Veröffentlichung deutlich verbessert und Dreamteam ist nun vollständig.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.