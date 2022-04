eFootball 2022: Konami kündigt Version 1.0.0 an - Ohne Lags und runderneuert

Nach sechs Monaten meldet Konami endlich: Version 1.0.0 der verkorksten Veröffentlichung von "eFootball 2022" kommt. Überarbeitet wurde vieles. Die Details:

Messi ist auch in Version 1.0.0 Coverstar von eFootball 2022 Konami

Licht am Ende des Tunnels für alle PES-Spieler. So hat es zumindest Bayern-Profi Alex Alguacil auf Twitter gepostet. Heute hat Konami seine Version 1.0.0 angekündigt, die am 14. April erscheinen soll. Überarbeitet hat der japanische Spieleentwickler Einiges - das war allerdings auch nötig, die erste Veröffentlichung aus dem September vergangenen Jahres war als katastrophal eingeschätzt worden und voller Fehler.

Sechs Monate später ist man bei Konami sehr selbstkritisch: auf der Website bittet der Entwickler im veröffentlichten Statement mehrfach um Entschuldigung. "eFootball 2022", wie PES nun genannt wird, bekommt eine Rundumüberarbeitung: Die Pässe werden schneller, die Grafik besser, neue Mechaniken implementiert. Im Detail:

Änderungen bei der Defensivsteuerung und neue Funktion "Druck fordern"

In der aktuellen Version von eFootball ist es schwierig, dem Gegner den Ball abzunehmen, deswegen wurde die Defensive überarbeitet. Mit Befehlen über einen Tastendruck wie "Pressing", "Stellungsspiel" und Schulterrempler" bekommt der Verteidiger viele neue und von vorherigen PES-Spielen bekannte Optionen (zurück), um den Ball zu erobern. Außerdem können Teammitglieder nun aufgefordert werden, Druck auf den Gegner auszuüben.

Verbesserungen beim Passen und neuer Befehl "Traumpass"

Pässe waren vielfach zu langsam und ungenau. Daran will Konami für Version 1.0.0 gearbeitet haben: die Passgeschwindigkeit wurde erhöht, besseres Zielen bei Pässen, bessere KI-Entscheidungsfindung bei den Passempfängern und bessere Bewegungen der Passempfänger.

Zusätzlich sollen jetzt "Traumpässe" möglich sein, die "Pässe mit verschiedenen speziellen Flugbahnen ermöglichen."

Neue Flugbahnen für Schüsse

Auch für die Schüsse wird eine "Traum"-Version eingeführt, die deutlich präziser sein soll. Zusätzlich neu:

Bessere Schussgeschwindigkeit mit Fokus auf Realismus und Zufriedenheit.

Angepasstes Verhältnis von Schüssen aufs Tor, um das Spielgeschehen angemessen widerzuspiegeln.

Strategische Entwicklung durch verbesserte Dribblingfunktionen

Zudem sollen die Spieler wendiger und die Eingaben mit dem linken Stick präziser geworden sein. Auch bei Sprints sollen die Spieler bessere Reaktionen zeigen. Ebenso findet die Funktion "Scharfer Antritt" ihren Weg zurück ins Spiel:

"Weitere Funktionsverbesserungen umfassen Reaktion und Ballverhalten beim neuen Befehl 'Scharfer Antritt' sowie einfachere Fintensteuerungen. Wir hoffen, dass diese Anpassungen für spannende Zweikämpfe mit den gegnerischen Verteidigern sorgen."

Bessere Online-Verbindung

Nach den katastrophalen Lags und Verbindungsabbrüchen hatte Konami auch hier einiges nachzubessern:

"Damit die Stabilität von Online-Verbindungen verbessert und die Anzahl ungültiger Partien reduziert wird, haben wir entschieden, ab dieser Version auf ein Client-Server-System zu setzen. Wir arbeiten auch kontinuierlich daran, die Reaktionszeiten in Online-Spielen zu verbessern", heißt es in der Mitteilung.

Neue Strategie-Funktionen

Eine wichtige Meldung versteckt Konami unter "Strategie-Funktionen". Hier ist zu lesen, dass der Prozessor der Konsole im Update besser ausgelastet wird, was zu kürzeren Ladezeiten führen soll. Auch diese waren in der aktuellen Version deutlich bemängelt worden. Außerdem kehren einige bekannte Strategiefunktionen zurück: "Aufstellung ändern", "Individuelle Anweisungen", "Autom. Auswahl", "Sekundärtaktik" und "Datenverwaltung" nennt der Entwickler hier.

Erstellen eines neuen "Dreamteams"

Die Mitteilungen zum Dreamteam lesen sich etwas kryptisch. "Der zuvor 'Kreativteam' genannte Spielmodus, bei dem Sie Ihre ganz persönliche Mannschaft aufbauen können, kehrt in der kommenden Aktualisierung als 'Dreamteam' zurück. Aber nicht nur der Name ist neu. Wir haben auch viele unserer ursprünglichen Ideen überarbeitet, damit Sie wirklich Ihr ganz persönliches Dreamteam zusammenstellen können", schreibt Konami. Ein Hinweis auf einen Modus wie FIFA Ultimate Team? Allerdings soll es hier möglich sein, die eigenen Spieler und Trainer weiterzuentwickeln.

Soweit die News von Konami, kicker eSport nahm darüber hinaus an einem exklusiven Hands-On-Event teil, und konnte die Neuerungen an der Konsole testen. Der Bericht dazu erscheint am morgigen Donnerstag.