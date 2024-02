Effizientes Zwickau düpiert Erfurt - Altglienickes Höhenflug beendet - BFC Dynamo bringt sich in Stellung

Der FSV Zwickau schlug Rot-Weiß Erfurt überraschend deutlich. Die VSG Altglienicke verlor im Berliner Stadtduell erstmals in diesem Jahr. Der BFC Dynamo gewann in Jena und setzt damit den Greifswalder FC unter Druck, der am Sonntag Lok Leipzig empfängt.

Durften am Samstag fünfmal zum Jubeln antreten: Doppeltorschütze Marc-Philipp Zimmerman (Mitte) und Co. IMAGO/Kruczynski

Der BFC Dynamo ist nach dem kleinen Ausrutscher gegen Eilenburg zurück in der Spur und bringt sich mit einem 3:2-Erfolg vor über 4500 Zuschauern in Jena in Stellung für das anstehende Gipfeltreffen am kommenden Freitag. Die Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld war äußerst unterhaltsam. Elias Löder (6.) konterte die frühe Berliner Führung durch Rufat Dadashov (Handelfmeter/4.). Auch Burim Halilis Eigentor warf den FCC nicht aus der Bahn (28.). Lukas Lämmel traf via Handelfmeter zum 2:2 (39.). Den Siegtreffer erzielte nach der Pause Alexander Siebeck, der Kevin Kunz den Ball durch die Beine schob (59.).

Dem Klassiker zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt wohnten über 6500 Zuschauer bei. Die sahen zunächst einen ausgeglichenen Beginn. Nach einer Viertelstunde riss jedoch RWE das Spiel langsam an sich, hatte durch Romario Hajrulla die beste Chance zur Führung. Der Angreifer verstolperte jedoch den Ball im Zwickauer Strafraum (24.). Ansonsten hatten die Thüringer zwar mehr Spielanteile, aber keine zwingenden Abschlüsse. Überraschend gingen die Gastgeber dann in der 34. Minute in Führung. Marc-Philipp Zimmermann warf sich in eine Flanke von Llyod Kuffour und köpfte die Kugel erfolgreich an Lukas Schellenburg vorbei ein. Vor der Pause hatte Lucas Zeller noch die Möglichkeit zum Ausgleich, sein Volleyversuch landete aber in den Armen von Benjamin Leneis (45.). Sekunden später patzte auf der Gegenseite Schellenberg, Kilian Senkbeil nutzte den Fehler dankbar zum 2:0 (45.+2).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhten die brutal effiziente Schwäne sogar auf 3:0. Zimmermann schnürte seinen Doppelpack (46.). Die Zwickauer Maschinerie lief jetzt auf Hochtouren. Der Erfurter Wille war gebrochen und Lucas Will traf umstritten nach einer Stunde zum 4:0. Umstritten, weil sich Zimmermann zuvor vehement mit dem Arm im Zweikampf gegen Andrej Startsev durchsetzte. Wiederum nur neun Minuten später lag der Ball erneut im Erfurter Tor. Nun trug sich auch Jahn Herrmann via Traumtor aus der Distanz in die Torschützenliste ein. Zimmermann vergab in der Schlussphase seinen dritten Treffer, Schellenberg klärte so eben noch (83.). Es blieb beim dennoch deutlichen 5:0, wodurch sich die Schwäne weiter von der Gefahrenzone lösen können.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen hat es die VSG Altglienicke am Samstagnachmittag mal wieder erwischt. Offensiv blieb die Mannschaft von Murat Salar im Hauptstadtduell mit Viktoria Berlin über weite Strecken blass. Defensiv hingegen patzten die Gastgeber einmal, was Lucas Falcao via Foulelfmeter zum 1:0-Siegtreffer in der 62. Minuten nutzte.

Die Partie zwischen dem FC Eilenburg und dem FSV Luckenwalde eröffnete am Freitagabend den Spieltag und sah am Ende einen 3:0-Gästesieg, der aber nicht so deutlich war, wie es das Ergebnis suggeriert. In einem munteren Duell verpassten die Gäste zunächst die Führung, die in der Anfangsphase dann dennoch fallen sollte: Einen Freistoß von der Strafraumkante zimmerte Christian Flath wuchtig zum 1:0 für Luckenwalde in die Maschen (9.). Die Heimelf wurde in Folge aktiver, vergab durch Christopher Bibaku aber die Ausgleichschance. Nach Wiederanpfiff ging zunächst der Gast auf den zweiten Treffer, doch dann hatte der FCE binnen zwei Minuten zwei gute Gelegenheiten. Doch FSV-Keeper Florian Palmowski war ebenso auf der Höhe wie sein Gegenüber Luca Bendel. In der Schlussphase entschied Luckenwalde dann die Partie für sich: Einmal mehr tauchte Simon Gollnack vor Bendel auf und markierte das 2:0 (75.), dann verwandelte Lucas Vierling einen Strafstoß zum 3:0-Endstand (82.).