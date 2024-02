Nach Kracht-Aus: Lok Leipzig wird auch die sportlichen Probleme nicht los

Der 1. FC Lok Leipzig kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Während abseits des Platzes die Abberufung des Präsidiums um Torsten Kracht den Regionalligisten stark aufwühlt, hat die jüngste Niederlage gegen Altglienicke auch die sportliche Ist-Situation merklich verfinstert. Ausgerechnet jetzt muss Lok zum Spitzenreiter.

Die zarte Knospe des sportlichen Aufwindes, erwachsen durch den Auswärtssieg in Eilenburg (4:2), ist in Probstheida schon wieder verdorrt. In Altglienicke (0:2) setzte es für den 1. FC Lok Leipzig bereits die achte Niederlage der Saison. Die fußballerische Dauerkrise hält also trotz couragierter Leistung auch im neuen Kalenderjahr an, der Tabellenkeller erweist sich als mühsamer Treibsand. Auch die störenden und oft deplatzierten Unmutsbekundungen der Fans in Richtung der Trainerbank wurden - wie bei jeder Niederlage - wieder lauter. Zu allem Überfluss haben die Blau-Gelben das zweifelhafte Vergnügen, bereits am Sonntag das nächste beinharte Auswärtsspiel bestreiten zu müssen - es wartet der Tabellenführer aus Greifswald.

Die nächtliche Rückfahrt aus Berlin geriet zum Trauerzug. Trotz Steigerung in Halbzeit zwei stand der 1. FC Lok erneut mit leeren Händen da, versauert vorerst auf Rang 15. Chef-Trainer Almedin Civa gab im Nachgang der Partie in Altglienicke dennoch den Animateur, hob die positiven Dinge heraus: "Die Jungs haben alles versucht gegen einen Gegner, der einfach eine riesige Qualität hat, die für die Regionalliga offensiv überdurchschnittlich ist." Der Coach sah trotz des ernüchternden Ergebnisses, dass seine Mannschaft "im zweiten Durchgang komplett drin war und auch gleich die Riesenchance von Djamal Ziane hatte". Unter dem Strich habe man allerdings "klar verdient verloren, aber das Gefühl ist trotzdem da, dass man etwas hätte mitnehmen müssen".

"Doppel-Wumms" soll Fans anlocken

Gelegenheiten, den Negativtrend nachhaltig zu stoppen, rechnen sich alle Beteiligten mit den vier Heimspielen in Folge innerhalb von 13 Tagen aus. Der Klub rief passend zum Mammutprogramm gegen Babelsberg, Meuselwitz, Chemnitz und den Berliner AK eigens eine crossmediale Ticketkampagne in Anlehnung an eine Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz ins Leben, möchte die arg gebeutelten Fans zur gemeinsamen Aussöhnung ins Stadion locken. Mit dem "Doppel-Wumms" soll ein finanzieller Anreiz für Unterstützer geschaffen werden, ein Kombi-Rabatt auf Ticketpreise für jeweils aufeinanderfolgende Spiele ist somit möglich. Die klammen Vereinskassen freut's.

Tiefsitzende Enttäuschung bei Kracht

Unterdessen ist auf der Führungsebene ein reinigendes Gewitter vorübergezogen - keinesfalls einvernehmlich. Der neu gewählte Aufsichtsrat hat am Donnerstagabend die Abberufung des Präsidiums inklusive des intern umstrittenen Präsidenten Torsten Kracht beschlossen. Die erst im Januar neu berufenen Vizepräsidenten Heiko Spauke und Michael Weichert verbleiben in Amt und Würden, Tommy Militzer rückt nach. Es sei geplant, das Präsidium in naher Zukunft noch zu erweitern, aus dessen Mitte entspringt auch ein neuer Präsident.

Aufgrund der heftigen Vorwürfe von beiden Seiten des zutiefst gespaltenen Klubs ist ein hässliches Nachspiel nicht ausgeschlossen, nachhaltige Befriedung und Fokus auf das wahrhaft drängende Problem, nämlich der sportlichen Dauerkrise, ist nicht in Sicht. In einer ausführlichen Stellungnahme zeigte sich Kracht, der dieser Tage im Familienurlaub weilt, tief enttäuscht. Sowohl von der Entscheidung aber auch von "persönlichen Eitelkeiten, Machtgelüsten und eigenem Ego" im Innenleben seines Jugendvereins.

Vor allem an den beiden Geschäftsführern, Martin Mieth und Alexander Voigt lässt der Unternehmer kein gutes Haar: "Das ist unser Problem, dass unsere beiden Geschäftsführer der Meinung waren, sie müssten alles alleine entscheiden - obwohl sie im sportlichen Bereich überhaupt keine Kompetenzen haben." Die übrigen Unterzeichner des Brandbriefes, in dem die Absetzung des Präsidenten gefordert wurde, hätten "nie auch nur einmal mit mir persönlich kritisch gesprochen", auch den Vorwurf des "diktatorischen Umgangstons" weist Kracht von sich. Der Ex-Präsident sah den Verein auch durch die äußerst erfolgreiche Akquise weiterer Sponsoren auf einem sehr guten und zukunftsträchtigen Weg, umso bitterer sei jetzt das jähe Ende: "Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Ich habe so viel Herzblut, Zeit und eigenes Geld in den Verein investiert - das ist eine riesengroße Enttäuschung für mich." Fortsetzung folgt.