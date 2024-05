Edwards "kann nur lachen" und Jokic sorgt für Lacher

Nach 0:2-Rückstand in der Playoff-Serie wendete Meister Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves eindrucksvoll das Blatt - und einmal mehr tat man das auf den Schultern von Nikola Jokic.

Vor rund einer Woche hatten viele die Denver Nuggets schon abgeschrieben, kaum verwunderlich, hatte der amtierende Meister doch in der Playoffs gegen die Minnesota Timberwolves direkt zwei Heimniederlagen kassiert - und das verdient. Die Wolves um den aufstrebenden Anthony Edwards schienen ein Mittel gegen Nikola Jokic & Co gefunden zu haben.

Nun zeigte der Meister aber, dass man das Fell des Bären nie zu früh verteilen sollte, denn angeführt von Jokic und einem glänzend aufgelegten Aaron Gordon wendeten die Nuggets das Blatt. Zunächst gewann man beide Spiele in Minnesota und setzte es in Spiel fünf nun das Sahnehäubchen drauf.

Dritter MVP-Award für Jokic

Kurz vor Tipoff hatte der serbische Superstar seine bereits dritte "Michael Jordan Trophy" als MVP überreicht bekommen - und schwang sich anschließend auf, um zu zeigen, warum er derzeit der beste Basketballer der Welt ist. Mit 40 Punkten (15/22 FG), sieben Rebounds und 13 Assists führte der Joker Denver zum 112:97-Sieg - und das im direkten Duell mit Rudy Gobert, der vor wenigen Tagen zum vierten Mal zum besten Defensivspieler des Jahres gewählt worden war.

Bemerkenswert: In 41 Spielminuten blieb Jokic ohne einen einzigen Turnover - seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1977/78 hat es keinen Spieler gegeben, der in einem Spiel an 70 Punkten beteiligt war und keinen einzigen Ballverlust hatte.

Wahrscheinlich gehört er zu Mensa - und wahrscheinlich weiß er gar nicht, was Mensa ist. Michael Malone

"Ich kann nur lachen, das ist alles, was ich kann", sagte Edwards anschließend und meinte: "Ich kann nicht sauer sein. Er ist der MVP, der beste Spieler in der NBA. Das hat er in den letzten drei Spielen gezeigt. Heute war er speziell. Ich weiß nicht, was wir machen können, er war heute der Mann."

Lob gab es aber nicht nur vom Gegner, sondern auch vom eigenen Trainer. "Sein IQ ist außergewöhnlich, wahrscheinlich gehört er zu Mensa (weltweit größte, älteste und bekannteste Hochbegabtenvereinigung, die. Red.) - und wahrscheinlich weiß er gar nicht, was Mensa ist."

Und Jokic? Der nahm sich mal wieder nicht ernst. "Ich bin ein Freak der Natur", scherzte der 29-Jährige auf die Frage, warum er so dominant sei und meinte mit Blick auf den einen Dunk, den er in Spiel vier gezeigt hatte, schmunzelnd: "Warum sollte ich meine Athletik nicht auch zeigen." Damit hatte er die Lacher bei der Pressekonferenz auf seiner Seite.