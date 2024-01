Überragender Draisaitl bei zwölftem Oilers-Sieg in Serie

Die Edmonton Oilers wankten, aber sie fielen nicht: Trotz eines 0:2-Rückstands gegen die Seattle Kraken feierten sie beim 4:2 ihren zwölften Sieg in Serie. Superstar Leon Draisaitl steuerte ein Tor und drei Vorlagen bei.

Die magische Zahl lautet 17: So viele Erfolge am Stück feierten die Pittsburgh Penguins in der Saison 1992/93, bis heute gültiger NHL-Rekord. Fünf fehlen den Oilers bis dahin, ein langer Weg in dieser hochklassigen, ausgeglichenen Liga. Immerhin: Eine Serie von zwölf Siegen erreichte mit den Oilers erst zum 19. Mal ein Team in der über hundertjährigen Geschichte der besten Liga der Welt.

Gegen die Seattle Kraken, die ohne den verletzten Torwart Philipp Grubauer antraten, sah es nach dem ersten Drittel nach Serien-Stopp aus: Eeli Tolvanen (10.) und Jared McCann (14.) behielten jeweils allein vor Oilers-Goalie Stuart Skinner die Nerven und brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel jedoch legte Edmonton im heimischen Rogers Place los. Warren Foegele verkürzte nach 37 Sekunden nach einem Zuspiel von Draisaitl, der anschließend im Power-Play mit seinem 22. Saisontor ausglich (25.) Exakt drei Minuten später bediente er erneut Foegele, plötzlich hatten die Oilers die Partie gedreht.

Defense steht immer besser

Im Schlussabschnitt benötigten sie etwas Glück, als der vermeintliche Ausgleich wegen Abseits nicht zählte. Kurz vor dem Ende passte Connor McDavid in Überzahl zu Zach Hyman, der zum Endstand einschob. Draisaitl sammelte bei diesem Treffer seinen vierten Scorerpunkt des Abends. Ein Grund für die Oilers-Serie: Zum zehnten Mal in Folge kassierten sie höchstens zwei Gegentore in einem Spiel, auch das eine Franchise-Bestmarke.

Durch den Sieg zogen die historisch schlecht in die Saison gestarteten Oilers erstmals an den Los Angeles Kings auf Rang drei in der Pacific Division vorbei, sie belegen in der Western Conference Platz sechs und befinden sich mittlerweile klar auf Playoff-Kurs. Wer hätte Mitte November gedacht, dass ihre Wende so schnell gelingt?

Peterka trifft für Buffalo - "First Star" Stützle

Zwei weitere Deutsche hatten ebenfalls Grund zu feiern. J.J. Peterka steuerte beim 3:0 der Buffalo Sabres gegen die Chicago Blackhawks von Lukas Reichel seinen 14. Saisontreffer bei, eine imposante Bilanz in seiner zweiten vollen NHL-Saison. Endlich ein Erfolgserlebnis feierten auch die Ottawa Senators beim 6:2 gegen die Montreal Canadiens. Tim Stützle schoss das 2:0, legte zwei Tore auf (inzwischen 33 Assists) und wurde zum "First Star" der Partie gewählt.“