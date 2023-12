Der siebte Streich: Oilers bestehen auch gegen Devils

Mit dem siebten Sieg in Serie schieben sich die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl so langsam Richtung Play-off-Plätze. Diesmal mussten die New Jersey Devils dran glauben. Die NHL am Montagmorgen.

Läuft wie geschmiert: Connor McDavid jubelt mit Evander Kane und Zach Hyman (v.l.), Devils-Goalie Akira Schmidt ist geschlagen. NHLI via Getty Images