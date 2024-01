Oilers-Rekord rückt immer näher - Peterka mit Doppelpack

Die Edmonton Oilers sind in der NHL weiter nicht zu stoppen und fuhren am Samstagabend (MEZ) mit einem 4:1-Heimerfolg gegen die Nashville Predators ihren 16. Sieg in Serie ein. Die Buffalo Sabres drehten derweil beim 5:2 in San Jose das Spiel zu ihren Gunsten.

Gute Laune: Vincent Desharnais (li.) und Goalie Stuart Skinner freuen sich über den 16. Sieg der Oilers in Serie. IMAGO/USA TODAY Network