Ebert übernimmt den ATSV Erlangen

Bayernligist ATSV Erlangen ist bei seiner Trainersuche schnell fündig geworden: René Ebert kommt vom Nachbarn Baiersdorfer SV.

Am Montag sprachen die Verantwortlichen noch von einem "Schock", nachdem Christopher Hofbauer den ATSV Erlangen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte. Der Coach stand seit April 2022 an der Seitenlinie und trug dabei in 47 Spielen die Verantwortung. Über die Gründe seines Rückzugs wurde nichts bekannt.

Nur einen Tag später kann der ATSV schon den Nachfolger für den 35-Jährigen präsentieren: So wird der Nord-Bayernligist René Ebert vom Nachbarn Baiersdorfer SV loseisen. Ebert (41) coachte den aktuellen Landesligisten Baiersdorf seit 2019, stieg zwischenzeitlich in die Bezirksliga ab und nach zwei Spielzeiten wieder auf. Zuletzt stand er mit dem BSV im Tabellenmittelfeld.

Für Ebert und den ATSV geht es dabei nach dem kommenden Wochenende los. Der Coach wird für die Erlanger am 20.10. im Heimspiel gegen die DJK Ammerthal das erste Mal in der Bayernliga an der Seitenlinie stehen.