"Schock" für die Verantwortlichen: Hofbauer verlässt ATSV Erlangen

Am vergangenen Montag ereilte die Verantwortlichen des ATSV Erlangen ein "Schock". Trainer Christopher Hofbauer bat um seine Vertragsauflösung. Bis zur kommenden Woche und damit auch beim Heimspiel am Freitag gegen den ASV Cham wird der Trainer der Bezirksliga-Reserve Shqipran "Chippo" Skeraj die Mannschaft übernehmen.

MEHR ZUR BAYERNLIGA NORD Startseite

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Christopher Hofbauer hat den ATSV Erlangen um eine Vertragsauflösung gebeten. Über die genauen Gründe ist nichts bekannt. Wie der Bayernligist in einer Pressemitteilung mitteilte, kam dieser Schritt "überraschend und wirkte wie ein Schock". Der Verein bedankte sich beim scheidenden Coach, der seit April 2022 an der Seitenlinie stand und dabei in 47 Spielen die Verantwortung trug: "Chris hat die Mannschaft stets gut und professionell betreut und jeden einzelnen Spieler entwickelt und vorwärts gebracht. Wir bedanken uns daher recht herzlich für die stets konstruktive und positive Zusammenarbeit und wünschen Chris alles Gute für seine private und berufliche Zukunft."

Zur Nachfolgersuche äußerte sich der Bayernligist ebenfalls: "Man suchte fieberhaft und mit Hochdruck nach einer Lösung, die nun gefunden wurde." Um wen es sich handelt, gab der Verein noch nicht bekannt. Der neue Cheftrainer soll in der nächsten Woche aber bereits das Training leiten. Bis dahin wird der Trainer der zweiten Mannschaft Shqipran "Chippo" Skeraj im Gespann mit Co-Trainer Mauris Dransfeld die Mannschaft übernehmen und auch beim am Freitag (19:00 Uhr) anstehenden Heimspiel gegen den ASV Cham betreuen.