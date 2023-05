EA SPORTS FC und seine Konkurrenz: Neue Fußball-Games im Überblick

2023 steht der FIFA-Reihe ein großer Umbruch bevor. Doch nicht nur EAs Langzeit-Projekt geht in die nächste Runde, einige andere Spiele wollen auf dem Fußball-Gaming-Markt mitspielen. Ein Überblick.

Wollte man in den vergangenen Jahren auf dem virtuellen Rasen Fußball spielen, war an der FIFA-Reihe kaum ein Vorbeikommen. Doch zumindest mit dem "FIFA" ist es nun vorbei: Nach Dekaden der Zusammenarbeit gehen EA SPORTS und die FIFA getrennte Wege.

Die ersten Pläne, wie EA SPORTS nun mit der Reihe umgehen wird, sind bekannt - wie gewohnt wird es auch dieses Jahr ein neues Fußball-Spiel des Entwicklers geben, nur eben unter neuem Namen.

Gleichzeitig macht sich Konkurrenz für EA bemerkbar. Die interessantesten Fußball-Games betrachten wir hier im kurzen Überblick.

EA SPORTS FC - Was bringt das "neue FIFA"?

Neuer Name, neues Logo - neue Inhalte? Das ist die Frage, die man sich hinsichtlich des neuen Spiels "EA SPORTS FC" wohl am meisten stellt. Bislang sind im Grunde nur der Name, verschiedene Partner und das Logo des geistigen Nachfolgers der FIFA-Reihe von EA SPORTS bekannt - viel mehr aber noch nicht.

Zumindest gilt das, was Neuerungen angeht. Denn schon in den ersten Ankündigungen des neuen Projekts stellte EA SPORTS klar, dass die großen Lizenzpakete - eines der Haupt-Argumente der FIFA-Reihe - weiterhin geschnürt sind.

Das Logo neu gestaltet, sollen beliebte Spielmodi in EA SPORTS erhalten bleiben. EA SPORTS FC

Stadien, Spieler, Vereine, Ligen, Wettbewerbe: Es ist damit zu rechnen, dass auch EA SPORTS FC die wohl umfangreichste Sammlung an Lizenzen und damit auch authentischen Fußball-Stars bieten dürfte. Zudem wurde bekannt gegeben, dass gewohnte Modi zurückkehren werden. So etwa Ultimate Team, der Karrieremodus oder auch Volta.

Der neue Name scheint also nichts daran zu ändern, dass bekannte Eckpfeiler der FIFA-Reihe auch in EA SPORTS FC zurückkehren. Doch was ist mit Neuerungen? Hier ist offiziell kaum etwas bekannt. Lediglich ein paar Leaks und Gerüchte halten sich, doch welche tatsächlich zutreffen, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Wartezeit ist allerdings nicht mehr allzu lang: Im Juli 2023 soll es einen größeren Einblick in das neue Spiel geben. Dann wird sich zeigen, ob EA SPORTS FC tatsächlich frischen Wind und spannende Neuerungen einbringen wird, oder ob es bei Bekanntem bleibt.

eFootball 2023 - Wie passiert beim langjährigen FIFA-Konkurrenten?

Während der FIFA-Reihe ihr Umbruch noch bevorsteht, hat Konamis langjähriger Konkurrenz-Titel diesen bereits 2021 vollzogen, indem der japanische Konzern "Pro Evolution Soccer" in "eFootball" verwandelte. Allerdings gab es lautstarke Kritik aus der Fan-Gemeinde in Richtung des neuen Free-to-Play-Games, was zum Release auch zu vernichtenden Rezensionen auf der Spiele-Plattform Steam führte.

Betrachtet man die aktuellen Steam-Rezensionen für eFootball 2023, hat sich das Echo etwas gebessert. Zwar steht immer noch die Bewertung "Größtenteils negativ" zu Buche, wenn man auf sämtliche Rezensionen schaut, allerdings verzeichnet eFootball in den "letzten 30 Tagen" 56 % positive Bewertungen. Das bringt dem Spiel zumindest bei den "kürzlichen Rezensionen" den Status "Ausgeglichen" ein.

Lizenz-Nachteil bleibt bestehen

eFootball brachte kontinuierlich Updates, die das Spielerlebnis verbesserten und ist immer noch kostenlos spielbar. Insofern läuft man kein Risiko, wenn man das Spiel mal ausprobieren möchte. Abfinden muss man sich allerdings mit dem alten PES-Problem, dass es im Vergleich zu FIFA und voraussichtlich auch EA SPORTS FC merklich weniger authentische Lizenzen gibt.

Was neue Inhalte angeht, wurde zuletzt die Season 4 eingeführt, die Features wie das Übertragen von Skills und weitere Teams für den "Probespiel-Modus" brachte. Zudem kündigte Konami für den Sommer 2023 Features wie zusätzliche Ersatzspieler für das Dreamteam und das Zurücksetzen von Entwicklungspunkten mit GP an.

Wichtige, große Ergänzungen sind zwar laut Ankündigung aus dem Februar weiterhin geplant, fehlen derzeit aber noch und haben auch kein festes Veröffentlichungsdatum. Dazu gehören vor allem der lang erwartete Meister-Liga-Modus, sowie ein Koop-Modus und der Editor. Weitere authentische Mannschaften sollen kommen, dazu plattformübergreifende Kompatibilität zwischen Konsolen- und Mobile-Version sowie die Unterstützung mobiler Controller.

GOALS & UFL - Zwei neue Konkurrenten wollen mitspielen

Während Konami und EA SPORTS seit Jahren um die Fußball-Krone antreten, haben sich zwei weitere Mitspieler angekündigt, die in den kommenden Jahren eine Rolle auf dem virtuellen Rasen spielen wollen.

Eines dieser Projekte nennt sich GOALS. Dahinter steht ein schwedisches Entwicklerstudio, das vom ehemaligen eSportler Andreas Thorstensson gegründet wurde. Auch der Content Creator Kurt 'Kurt0411' Fenech, der sich vor Jahren mit EA SPORTS anlegte, ist als Game Designer beteiligt.

Weniger Realismus für mehr Fairness?

Grundsätzlich verfolgt GOALS laut eigener Ankündigung einen stark eSport-geprägten Ansatz mit Fokus auf Multiplayer und plattformübergreifende Matches. Es geht nicht um eine realistische Simulation des echten Fußballs. Das Studio erklärt, eine möglichst ideale Online-Erfahrung bieten zu wollen, bei der die eigene Leistung entscheidend ist. Man soll stets genau wissen, warum man gerade ein Spiel gewonnen, oder verloren hat. Damit geht GOALS einen Kritikpunkt der FIFA-Reihe an, der teilweise vorgeworfen wird, dass Spiele von zu vielen Faktoren abhängig sind, die nichts mit den eigenen Fähigkeiten zu tun haben.

GOALS befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. GOALS AB

Eine authentische Repräsentation realer Vereine oder Spieler sollte man allerdings nicht erwarten. Die Stars in GOALS sollen als einzigartige Spieler generiert werden, die es im realen Leben nicht gibt.

Hier kommt noch eine ungewöhnliche Komponente ins Spiel: Diese einzigartig generierten Fußballer gehören dann komplett den Spielern, in deren Club sie spielen. Auf einem Marktplatz sollen sie untereinander für Echtgeld gehandelt werden können, genau wie andere Belohnungen.

GOALS noch in den Kinderschuhen - UFL kurz vor Release?

Allzu viel zu sehen gab es von GOALS noch nicht, das Spiel befindet sich aber auch noch in der Pre-Alpha-Phase. Dementsprechend ist auch ein mögliches Release-Datum derzeit offen, zuletzt sprach man noch von "in ein paar Jahren". Auf der Website von GOALS kann man sich derzeit für die Pre-Alpha-Test-Phase auf dem PC registrieren.

Etwas tiefer ließ hingegen der zweite mögliche Konkurrent blicken: UFL von Strikers Inc. veröffentlichte im Frühjahr 2023 Alpha-Gameplay und hat auch in Sachen Release-Datum schon etwas genauere Angaben gemacht. Nachdem man ursprünglich eigentlich schon 2022 auf den Markt wollte, ist der Start nun für das dritte oder vierte Quartal 2023 angekündigt. Der Grund dafür lautete, dass man sich eine hohe Messlatte gesetzt habe und sicherstellen möchte, das "bestmögliche" Spiel zu liefern.

Auch UFL hat vor, in den Free-to-Play-Markt einzusteigen, erklärte vor allem aber auch, eine "Fair-to-Play"-Erfahrung liefern zu wollen. Realismus und taktisches Geschick sollen eine große Rolle spielen, gespielt wird Online, aber auch Offline. Das Herzstück soll der "Flagship"-Modus sein, eine globale Online-Liga. Hier wird ein eigener Club gegründet, mit dem man gegen andere Spieler antritt. Interessant: Hier gibt es keine Resets, wie etwa durch den jährlichen FIFA-Release bei Ultimate Team. Stattdessen können Spieler ihren Club über Jahre voranbringen.

Der neueste zahlreicher Partner-Vereine von UFL ist die PSV Eindhoven. Strikerz Inc.

Zudem schloss Strikerz Inc. Deals mit verschiedenen Vereinen und Spielern. Jüngst gab UFL eine Partnerschaft mit der PSV Eindhoven bekannt, auch Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sind dabei. Zudem wurden Spieler wie Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino und Cristiano Ronaldo als Botschafter gewonnen.

Wie sich der Markt für Fußball-Games in den kommenden Jahren entwickelt, bleibt spannend zu beobachten. Ja nachdem, wie der Umbruch bei EA SPORTS aufgefasst wird, könnten sich interessante Gelegenheiten für Spiele wie eFootball, aber auch GOALS oder UFL ergeben. Einen ersten Wegweiser könnte der Juli 2023 bringen - dann soll EA SPORTS FC umfassender vorgestellt werden.