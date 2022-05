Dynamo verabschiedet Quartett um Fein - "vorerst"

Nach dem Abstieg in die 3. Liga hat Dynamo Dresden vier Leihspieler verabschiedet. Dazu zählt auch Bayern Münchens Adrian Fein, für den sich der Wechsel zur SGD nicht auszahlte.

Nachdem Fein anders als erwartet keine Rolle bei Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gespielt hatte, war der Mittelfeldmann im Winter erneut verliehen worden, diesmal eine Liga tiefer zur SG Dynamo Dresden. Doch während es in der Hinrunde noch immerhin zu drei Kurzeinsätzen gereicht hatte, spielte der 23-jährige Münchner in Elbflorenz überhaupt keine Rolle. Verletzungsbedingt und aufgrund von Nachwirkungen einer Corona-Infektion reichte es nur zu einer einzigen Kadernominierung im Dress der abgestiegenen SGD.

Nun kehrt der einst als großes Talent gehandelte Nachwuchs-Nationalspieler vorerst zum FC Bayern München zurück. Wie es mit ihm weitergeht, steht noch nicht fest. Die Sachsen verabschiedeten Fein und drei weitere Leihspieler am Dienstag - "vorerst", wie es in der Stellungnahme heißt, "die vier Spieler kehren zunächst in ihre jeweiligen Stammvereine zurück".

Neben Fein kehren auch Antonis Aidonis, Guram Giorbelidze und Vaclav Drchal zu ihren Stammvereinen zurück. Aidonis war im vergangenen Sommer zur SGD gekommen und bestritt zwölf Pflichtspiele für Dynamo. Nach dem Jahreswechsel waren die Dienste des vom VfB Stuttgart ausgeliehenen Verteidigers aber nicht mehr gefragt, er blieb ohne weiteren Einsatz. Auch seine Zukunft ist offen, bei den Schwaben hat der Defensivmann trotz eines Vertrags bis 2023 keine Perspektive mehr.

Der georgische Nationalspieler Giorbelidze hingegen war im Saisonendspurt - mit Ausnahme des Relegationsrückspiels gegen Kaiserslautern - gesetzt (kicker-Note 3,50), wird nun aber erstmal wieder zum Wolfsberger AC stoßen. "Mit seiner außerordentlichen Einsatzbereitschaft überzeugte er schnell eine Vielzahl der Dynamo-Fans", heißt es auf der SGD-Website über den Linksverteidiger. Auch Drchal war nach seinem Winter-Wechsel an die Elbe gesetzt, verpasste nur drei Spiele (kicker-Note 4,50). Für den Offensivmann geht es nun zurück zu Sparta Prag.