Dynamo muss ohne Bünning Dampf aus dem Kessel nehmen

Bei der kriselnden SG Dynamo Dresden ist derzeit ordentlich Dampf im Kessel. Den gilt es, in den nächsten Spielen rauszunehmen. Die werden allerdings ohne Lars Bünning stattfinden.

Kann in den nächsten Spielen nicht für Dynamo auflaufen: Lars Bünning. IMAGO/Köhn

Die sportliche Talfahrt von Dynamo Dresden sorgte am Dienstag für einen Paukenschlag, Sportgeschäftsführer Ralf Becker wurde beurlaubt. Trainer Markus Anfang bekam noch eine Chance bei den Sachsen, die Partien am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den TSV 1860 München und am 16. März gegen den neuen Tabellenzweiten SSV Ulm 1846 Fußball muss der Coach aber siegreich beenden.

Verzichten muss Anfang bei seinen beiden Endspielen auf Lars Bünning. Aber nicht nur in diesen beiden Partien wird der Innenverteidiger Dynamo fehlen. Der 26-Jährige hat sich verletzt und fällt in den kommenden Wochen aus, wie der ambitionierte Drittligist am Mittwoch mitteilte.

So knickte Bünning am Dienstag im Training bei einem Zweikampf unglücklich um, musste die Übungseinheit abbrechen und wurde im Universitätsklinikum Carls Gustav Carus in Dresden eingehend untersucht: Die Diagnose: Verletzung des rechten Sprunggelenks.

Zuletzt zweimal in der Startelf

Bitter für Bünning, der zuletzt bei den beiden Auswärtsniederlagen in Aue (1:2) und in Halle (0:1) jeweils in der Startelf stand. Bislang hat der 26-Jährige, der Mitte August 2023 vom 1. FC Kaiserslautern nach Dresden gewechselt war, 22 Drittliga-Einsätze für Dynamo zu verzeichnen. Wann er in den Schlussspurt um den Aufstieg wieder eingreifen kann, ist fraglich.