Reaktion auf sportliche Talfahrt: Dresden trennt sich von Sportgeschäftsführer Becker

Nicht etwa Trainer Markus Anfang muss gehen, sondern der Sportgeschäftsführer. Dynamo Dresden hat nach der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen Konsequenzen gezogen und die Trennung von Ralf Becker verkündet.

Seit Sommer 2020 war Ralf Becker als Sportgeschäftsführer nach dem Abgang von Vereinsikone Ralf Minge im Amt gewesen - und hatte in seiner ersten Saison als Verantwortlicher für den sportlichen Bereich direkt den Wiederaufstieg in die 2. Liga gefeiert. Nur ein Jahr später war es für die SGD allerdings wieder zurück in die Drittklassigkeit gegangen - dort tummelt sich Dynamo nun bereits in der zweiten Saison in Folge.

Die Mission Aufstieg misslang in der Vorsaison (mit nur einem Punkt Rückstand) und auch 2023/24 droht die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus zu scheitern. Nur zwei Siege aus den vergangenen acht Spielen sind zu wenig für den sächsischen Aufstiegsaspiranten. Nun muss Becker mit den Konsequenzen leben: Wie der Drittligist am Dienstag offiziell machte, trennte man sich mit sofortiger Wirkung vom 53-jährigen Becker.

Endspiele für Anfang: München und Ulm

"Die langjährige Zusammenarbeit mit Ralf Becker war von großen Herausforderungen sowie emotionalen Höhen und Tiefen geprägt", führte der Vorsitzende des Dresdner Aufsichtsrates, Jens Heinig, in der dazu passenden Mitteilung detailliert die Beweggründe aus. "Nunmehr ist zu konstatieren, dass das notwendige Vertrauen dafür fehlt, dass unsere ambitionierten Vereinsziele kurz- und mittelfristig gemeinsam mit Ralf Becker realisiert werden können. Vor den kommenden zehn Spielen in der 3. Liga bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die im Verein kommunikativ und transparent erfolgen muss. Die von uns angestoßene Veränderung bietet die Möglichkeit, mit Identifikation, Fleiß und Führungsstärke zurück auf die Erfolgspur zu finden. Genau diese Chance möchten und müssen wir jetzt wahrnehmen."

Trainer Markus Anfang bleibt dagegen im Amt. In einer Krisensitzung am Montagabend entschied sich der Aufsichtsrat der SGD zwar für die Entlassung von Becker, Anfang soll aber noch eine Chance bekommen, die Trendwende einzuleiten. Zwei Chancen, um genauer zu sein. Die Partien am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den TSV 1860 München und gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (16. März) sind als Endspiele für Anfang deklariert.

Aus diesen zwei Partien sollen sechs Punkte her, um nicht noch den aktuellen dritten Platz (50 Punkte) gegen die Verfolgerschaft aus Münster (46) oder Sandhausen (45) aufs Spiel zu setzen. Entsprechende Medienberichte decken sich mit kicker-Informationen.

Beckers Führungsstil stand in der Kritik

Für Becker - der Anfang im Sommer 2022 nach zuvor jahrelanger guter Zusammenarbeit bei Holstein Kiel, wo Becker von 2016 bis 2018 ebenfalls als Geschäftsführer tätig gewesen war, zu Dynamo geholt hatte - endete die Amtszeit in Dresden allerdings jetzt. Nicht nur das zuletzt fast schon stoische Festhalten an seinem Trainer trotz der sportlichen Krise, auch sein Führungsstil soll intern Kritik hervorgerufen haben.

Beckers Vertrag bei der SGD wäre im Sommer ausgelaufen, hätte sich im Falle eines Aufstiegs aber automatisch verlängert. Die vom Aufsichtsrat monierte fehlende Kompromissbereitschaft und Kommunikation sorgte aber schon im Januar für Stimmen im Aufsichtsrat, die Zusammenarbeit spätestens im Sommer zu beenden. Nun hat der Verein diesen Schritt vorgezogen.

Im Verein werden die Aufgaben von Ralf Becker vorübergehend durch den Geschäftsführer Kommunikation David Fischer wahrgenommen, der dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Trainerteam vom sportlichen Berater Ulf Kirsten und dem Geschäftsführer Finanzen Stephan Zimmermann unterstützt wird. "Unser Verein bleibt im Tagesgeschäft vollständig handlungsfähig", versicherte Heinig. "Zwischen den verantwortlichen Bereichen wird weiterhin eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit erwartet. Wir bedanken uns bei Ralf Becker für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute."