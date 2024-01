Dynamo Dresden vergibt Dörners Nummer nicht mehr

Dynamo Dresden wird die Trikotnummer 3 künftig nicht mehr vergeben - in Gedenken an Klublegende Hans-Jürgen Dörner.

Sein Name und seine Nummer: Die Dixie-Dörner-Tribüne im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. imago images/Dennis Hetzschold

Heute vor zwei Jahren ist Hans-Jürgen, genannt "Dixie", Dörner verstorben. Rekordspieler und Legende von Dynamo Dresden. Zu Ehren des früheren Weltklassefußballers teilte der sächsische Traditionsverein am Freitag mit, dass er die Rückennummer 3 künftig nicht mehr vergeben werde.

Mit 558 Einsätzen für Dynamo ist "Dixie" auch heutzutage noch Rekordspieler der SGD. Allein 65 Europapokal-Spiele bestritt Dörner für die Schwarz-Gelben, gewann fünf Mal die Meisterschaft in der DDR, fünf Mal den FDGB-Pokal. 1976 wurde er mit der DDR-Auswahl in Montreal zudem Olympiasieger.

Auf dem Spielfeld zog Dörner in unnachahmlicher Weise die Fäden, er steht wie kein anderer für den Dresdner Kreisel, der dem Verein in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu großer Bekanntheit verhalf.

"Die '3' soll für immer unserer Legende 'Dixie' gehören"

Als Zeichen der Dankbarkeit für Dörners Verdienste um Dynamo Dresden setzt der Verein nun also ein weiteres Zeichen. Die "3" soll für immer "unserem Ehrenspielführer, unserer Legende "Dixie" Dörner gehören", heißt es in der Mitteilung vom Freitag.

Hans Jürgen Dörner (li.) jubelt 1983 in Berlin beim Dynamo-Sieg im FDGB-Pokal, rechts Udo Schmuck. imago/Camera 4

Klubchef Holger Schulze wird darin zitiert: "Dixie bleibt für die Ewigkeit ein Glücksfall für Dynamo und den Sport insgesamt. Er war und ist für unzählige Fußballfreunde ein großes Vorbild. Wir wollten schon als Kinder so sein wie er, wollten so spielen können wie er, aber er blieb unerreicht in seiner souveränen Art auf dem Fußballfeld." Ihm nacheifern zu wollen, habe reihenweise zum Scheitern geführt, so Schulze. Dörner sei "der größte Spieler unserer Vereinsgeschichte", habe sich auf und abseits des Rasen "für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins eingesetzt. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein außergewöhnlicher Mensch und blieb dennoch stets bescheiden. Dixie ist in unseren Gedanken und bei der täglichen Arbeit für unseren Verein jederzeit präsent."

"Du fehlst uns unendlich"

Seine einstige Nummer nicht mehr zu vergeben, sei eine angemessene Würdigung seiner Verdienste, so die SGD. "Lieber Dixie, Du fehlst uns unendlich, aber wir behalten Dich in Erinnerung!"

Dörner war nach seiner aktiven Zeit unter anderem Trainer bei Werder Bremen und dem FSV Zwickau. Mit Dynamo blieb er stets eng verbunden, saß ab 2013 im Aufsichtsrat des Vereins und wurde sechs Jahre später in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballmuseums aufgenommen.