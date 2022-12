Duo Vettel und Schumacher beim "Race of Champions"

Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden erneut gemeinsam beim "Race of Champions" starten.

Wie die Veranstalter der Motorsport-Showveranstaltung am Mittwoch mitteilten, wird das Duo Sebastian Vettel und Mick Schumacher in der Nationenwertung für das Team Deutschland fahren. Das sogenannte Race of Champions findet am 28. und 29. Januar erneut auf Schnee und Eis im schwedischen Küstenörtchen Pite Havsbad nahe Pitea statt.

Anfang dieses Jahres waren Vettel und Schumacher im Teamwettbewerb beim "Race of Champions", wo internationale Topfahrer aus verschiedenen Rennserien mit verschiedenen Wagen gegeneinander antreten, im Viertelfinale ausgeschieden. Neben den beiden Deutschen sind zum Beispiel auch der frühere Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen und der neunmalige Le-Mans-Gewinner Tom Kristensen dabei.

Vettel siebenmaliger Sieger

Der viermalige Weltmeister Vettel hat Ende November seine Formel-1-Karriere beendet. Schumacher arbeitet künftig als Ersatzpilot bei Mercedes. Vettel hat beim "Race of Champions" insgesamt siebenmal den Nationenpokal gewonnen, allein sechsmal mit Mick Schumachers Vater Michael Schumacher.