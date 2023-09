Duisburgs nächster Anlauf gegen Münster - Hält Dresdens Serie an der Hafenstraße?

Der 8. Spieltag der 3. Liga bietet den noch sieglosen Duisburgern gegen Münster die nächste Chance auf das erste Erfolgserlebnis. Spitzenreiter Dresden will in Essen den sechsten Sieg in Serie einfahren.

Jubelt Dynamo auch in Essen? Der aktuelle Seriensieger Dresden ist an der Hafenstraße gefordert. IMAGO/Dennis Hetzschold

Die Sorgenkinder heißen Duisburg und Freiburg

8. Spieltag in Liga drei - und immer noch gibt es ein Team, das auf einen Sieg wartet in dieser Saison. Das Sorgenkind heißt MSV Duisburg und tritt zum Abschluss einer englischen Woche nach einem Erfolgserlebnis lechzend am Samstagnachmittag zu Hause gegen den NRW-Rivalen Preußen Münster an, das ebenfalls unter der Woche im Einsatz war. Wie soll der Dreier gelingen, zumal Kapitän Mai wegen einer Gelb-Roten Karte fehlen wird? "Vielleicht ist das der Knackpunkt, denn wir haben es noch nicht probiert, was passiert, wenn ich nicht dabei bin", übte sich Mai nach dem 0:1 in Dortmund in Sarkasmus. Coachen wird erneut Engin Vural.

Auch der SC Freiburg II hat Sehnsucht nach mehr Punkten. Die Breisgauer (ein Sieg) hinken im Vergleich zur Vorsaison deutlich hinterher und haben eine knifflige Aufgabe vor der Brust: das Badenduell bei Waldhof Mannheim. "Wir müssen über 90 Minuten stabiler werden", fordert Coach Thomas Stamm, dessen Team Ausfälle von an die Profis abgestellten Leistungsträgern nicht mehr so gut auffangen kann wie 2022/23.

Duell der Überflieger in Ingolstadt

Überraschend weit oben im Tableau stehen Aufsteiger Ulm und die Kölner Viktoria. Die "Spatzen", vor Runde 8 stolzer Zweiter, sind im Verfolgertreffen in Ingolstadt dran. Setzt der variable Offensivmann Chessa - einst Wandervogel, nun zurück an alter Wirkungsstätte - seinen persönlichen Höhenflug fort? Bahnspieler Rösch spricht unterdessen von einem "Hype". "Das müssen wir mitnehmen. Und wir merken auch: Die Gegner sind beeindruckt von unserer Spielweise." Die Schanzer können mit einem eigenen Überflieger dagegenhalten: Der aus Aachen gekommene Mause führt die Schützenliste mit sechs Erfolgen an. "An den Toren und am Teamerfolg lasse ich mich gerne nach der Saison messen", bleibt der 25-Jährige bescheiden.

Sucht man nach weiteren Überfliegern in der 3. Liga, könnte man gut und gerne auch bei Kölns Marseiler landen. Der Ex-Hachinger hat Fahrt aufgenommen (kicker-Notenschnitt 2,50) und großen Anteil am Aufschwung an der "schäl Sick" in der Domstadt. Die Janßen-Elf ist am Samstag auswärts gefordert - und will dem Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen ein Bein stellen.

Sprungbrett Wiesn-Heimspiel?

Höhenflug ist für viele derzeit auf dem Münchner Oktoberfest. Die Löwen spielen zur Wiesn an der Grünwalder Straße gegen den SC Verl. Der jüngste Sieg in Halle soll kein Einzelfall gewesen sein, die obere Tabellenhälfte wieder zur Heimat für 1860 werden. Linksaußen Guttau, in Halle einer der Besten, sieht Sechzig selbst als "Riesensprungbrett" - wird er der nächste Überflieger in der 3. Liga?

Um 16.30 Uhr duellieren sich Lübeck und Halle, beide stehen unter dem ominösen Strich, was vor allem beim HFC und Kapitän Nietfeld für Frust sorgt: "Wir machen aus ganz viel immer ganz, ganz wenig." Wird sich der VfB vielleicht auch denken, der mit sechs Torerfolgen bislang zur Flop 4 in der Liga zählt, was die Offensivausbeute betrifft.

Nimmt die SGD die Hürde Hafenstraße?

Der Drittliga-Sonntag könnte die Verlängerung einer stattlichen Serie bringen - wenn Dynamo Dresden Rot-Weiss Essen im ersten Spiel des Tages schlägt (13.30 Uhr). Sechs Siege aus sieben Spielen bedeuten einen historisch guten Saisonstart für die Sachsen, die seit Einführung der eingleisigen 3. Liga 2008/09 nicht einmal in ihrer Rekordsaison 2015/16 besser starteten, als sie Meister wurden. Ein Puzzleteil im Gefüge der Dresdner: Innenverteidiger Kraulich. Nach drei Drittliga-Abstiegen in Serie (Erfurt, Würzburg, Meppen) scheint es für den 24-Jährigen diesmal in die andere Richtung zu gehen. Doch zunächst gilt es erst einmal, die hohe Hürde an der Hafenstraße zu nehmen. RWE ist zu Hause noch ungeschlagen.

Im Nachgang des Topspiels in Essen heißt es am Sonntag unterdessen noch Dortmund gegen Haching (16.30 Uhr) sowie unter Flutlicht Aue gegen Regensburg (19.30 Uhr). Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg will die SpVgg die kleine Delle glattbügeln, während der FC Erzgebirge und der SSV Jahn nach Niederlagen eine schnelle Trendumkehr anstreben.