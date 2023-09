Duisburg bleibt sieglos: "Die Mannschaft braucht jetzt ein Erfolgserlebnis"

Auch unter Interimstrainer Engin Vural befindet sich der MSV Duisburg im Negativtrend. Nach der vierten Niederlage in Folge lechzt der Drittligist nach einem Erfolgserlebnis.

Das Mitgefühl seines Gegenübers hatte Engin Vural. "Ich leide ein bisschen mit Engin mit", sagte Jan Zimmermann bei "Magenta Sport". Der Trainer von Borussia Dortmund II hatte einst mit dem Duisburger Interimscoach die Ausbildung zum Fußballlehrer gemacht. Am Mittwochabend befanden sich beide in recht unterschiedlichen Gefühlswelten: Zimmermann hatte mit dem BVB mit 1:0 gegen den MSV Duisburg gewonnen - für Dortmund der dritte Sieg, für Duisburg die vierte Niederlage in Folge.

Vural ist seit zwei Spielen beim MSV an der Seitenlinie verantwortlich. Zuerst verloren seine Duisburger bei Viktoria Köln (0:2) und nun in Dortmund. Entsprechend war die Laune des Interimstrainers nach dem Spiel im Stadion Rote Erde. "Ich will keine warmen Worte, ich will lieber Punkte", sagte er, angesprochen auf das Statement seines Trainerkollegen.

Vorne fehlt die Durchschlagskraft, hinten die Kontrolle der Tiefe

Gegen Dortmund gelang dieses Vorhaben nicht - obwohl die Kontrahenten im zweiten Durchgang nicht allzu aktiv waren. Duisburg allerdings schaffte es kaum, gefährlich vor das Tor des BVB zu kommen. "Vorne fehlt im Moment so ein bisschen die Durchschlagskraft. Wir haben heute sehr viele Standardsituationen produziert, da muss auch mal einer reinrutschen", sagte Vural. Zur offensive Harmlosigkeit gesellte sich in der Defensive eine Anfälligkeit für schnelle Gegenangriffe. Vural: "Wir wussten, dass Dortmund mit Paul (Besong, d. Red.) und Julian (Hettwer, d. Red.) sehr schnelle Spieler hat." Sein Team habe mitunter "die Tiefe nicht gut kontrolliert".

Mehrfach betonte er, dass es nicht um ihn gehe. Vural tue "alles, was in meiner Macht steht, um die Mannschaft zu unterstützen - mit ganz viel Leidenschaft." Doch der Mannschaft fehle Selbstvertrauen, "eine Portion Leichtigkeit. Sie braucht jetzt ein Erfolgserlebnis, dann wird auch alles leichter laufen." Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Preußen Münster hat der MSV die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg.