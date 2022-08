Dürholtz-Rückkehr nach Elversberg perfekt

Wechsel innerhalb der 3. Liga: Luca Dürholtz verlässt Rot-Weiss Essen und kehrt zu Mitaufsteiger SV Elversberg zurück.

Im vergangenen Sommer war Dürholtz von der SV Elversberg nach Essen gewechselt, nun hat er RWE wieder verlassen - um sich erneut dem Klub von der Kaiserlinde anzuschließen. Am Freitag machten beide Klubs den Transfer perfekt, der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bei der SVE für zwei Jahre bis Sommer 2024.

Drei Jahre lang hatte Dürholtz bereits das SVE-Trikot getragen, 2018/19 war er von Holstein Kiel gekommen. Dürholtz avancierte schnell zum Stammspieler und war nach einem Jahr Mannschaftskapitän. Insgesamt bestritt er für die SVE in drei Jahren 107 Pflichtspiele.

Zur Saison 2021/22 kehrte er schließlich in seine Heimat nach Nordrhein-Westfalen zurück und schloss sich Rot-Weiss Essen an. Auch dort war Dürholtz im Mittelfeld gesetzt und stand 39-mal für RWE auf dem Platz - mit dem Aufstieg in die 3. Liga als Krönung. In der laufenden Spielzeit wurde er bislang jedoch nur zwei Mal eingewechselt.

Direkte Hilfe

"Wir wissen um die Qualitäten, die Luca mitbringt. Er hat in den vergangenen Jahren, in denen er für die SVE im Einsatz gewesen ist, seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt", wird Elversbergs Sportdirektor Ole Book auf der Klubwebsite zitiert. "Luca kennt noch einen Großteil unserer Mannschaft und unsere Spielweise, daher sind wir uns sicher, dass er uns direkt weiterhelfen wird."

Dürholtz selbst erinnerte bei Dienstantritt an die "sehr schöne Zeit" im Saarland. "Mir ist der Weggang damals nicht leichtgefallen. Umso mehr freue ich mich jetzt, wieder zur SVE zurückzukehren und mit dem Klub den starken Saisonstart in der 3. Liga gemeinsam fortzuführen."