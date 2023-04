Düren lenkt ein: Preußen Münster kann am Samstag aus eigener Kraft aufsteigen

Neue Wende in der Aufstiegsfrage des SC Preußen Münster: Da der 1. FC Düren keine Rechtsmittel mehr gegen die 0:2-Wertung der Regionalliga-Partie vom 30. Spieltag einlegen wird, kann Münster am Samstag ab 14 Uhr aus eigener Kraft aufsteigen.

Samstagvormittag traf die Nachricht ein, die sich viele Fans des SC Preußen Münster so sehnlichst gewünscht hatten: Der 1. FC Düren akzeptiert die Entscheidung des Verbandes, das abgesagte Ligaspiel vom 30. Spieltag mit 2:0 für Preußen Münster zu werten. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten, ob die Dürener Westkampfbahn den Anforderungen eines solchen Sicherheitsspiels entsprochen hätte.

Der FCD und der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) werden bei dieser Frage womöglich nie auf einen gleichen Nenner kommen, trotzdem schreibt Düren in seiner Stellungnahme von Samstagvormittag: "In der Begründung waren jetzt nicht nur die Stufen im Gästeblock entscheidend, sondern unter anderem der Standort des VIP-Zelts, welches sich im 'pyrotechnischen Wurfbereich des Gästebereichs' befinde. Diese Argumentation ist dem 1. FC Düren vollkommen neu. Trotzdem verzichtet der 1. FC Düren auf einen erneuten Einspruch und somit einen Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung. Der 1. FC Düren kann die Entscheidung des Verbandes in keiner Weise nachvollziehen, möchte aber den Sportfreunden aus Münster nicht die Möglichkeit nehmen, am heutigen Tage vor eigenem Publikum aufzusteigen. Dies hat diese Mannschaft nach einer tollen Saison auch absolut verdient."

Heißt für Preußen Münster: Im Heimspiel am Samstag vor ausverkauftem Haus reicht gegen Fortuna Düsseldorf II ein Punkt. Sollte der SCP verlieren, müsste er darauf hoffen, dass Verfolger Borussia Mönchengladbach II das kleine Rheinderby gegen den 1. FC Köln II nicht gewinnt.

Düren, das übrigens am Samstag in Oberhausen gegen den Wuppertaler SV antritt, will sich nun darauf konzentrieren, sämtliche Verbandsauflagen für die kommende Saison zu erfüllen und und kündigt in Person von Präsident Wolfgang Spelthahn an: "Wir werden Preußen Münster zu einem Freundschaftsspiel auf die Westkampfbahn einladen und dann den Aufstieg von Preußen Münster und hoffentlich den Klassenerhalt des 1. FC Düren gemeinsam feiern." Beide sportlichen Ziele sind zum Greifen nahe.